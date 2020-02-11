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يحيى خليل يقدم حفلا فنيا جديدا فى أوبرا الإسكندرية 27 فبراير الجارى

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:43 م
يحيى خليل يقدم حفلا فنيا جديدا فى أوبرا الإسكندرية 27 فبراير الجارى الموسيقار يحيى خليل
الإسكندرية جاكلين منير

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تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا فنيا جديدا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية لملك الجاز الموسيقار يحيى خليل وذلك فى تمام الثامنة من مساء الخميس الموافق 27 فبراير الجارى.

 

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من اعمال يحيى خليل الخاصة التى تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها ايقاع الروح ، حكاوى القهاوى ، البيانولا ، دنيا ، الامل ، اميرة ، من غير عنوان ، الغربة الى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية.

 

والمعروف أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضى، طاف بأعماله معظم دول العالم وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الآن أكثر من خمسة آلاف حفل فى مائتين بلد حول العالم.

 

من جهة أخرى أعلنت دار الأوبرا بالإسكندرية عن إحياء ذكري رحيل "أم كلثوم"، بحفل غنائى كبير بقيادة المايسترو سليم سحاب.

 

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن دار الأوبرا المصرية ،برئاسة الدكتور مجدى صابر ، سوف تحيى  الذكرى 45 لرحيل كوكب الشرق ام كلثوم بحفل فنى بمسرح دار أوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو سليم سحاب و ذلك في الثامنة مساء الخميس القادم.

 

ويتضمن البرنامج نخبة من من اعمال كوكب الشرق التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها عن العشاق - حبيبي يسعد أوقاته - برضاك - انا في انتظارك - حلم لـ زكريا أحمد ، ألف ليلة و ليلة - سيرة حب لـ بليغ حمدي ، فكروني - موسيقي دارت الايام لـ محمد عبدالوهاب ، شمس الأصيل لـ رياض السنباطي وللصبر حدود لـ محمد الموجي .. اداء مي فاروق ، عفاف رضا ، المغربية أسما لزرق.

 

وتنظم دار الاوبرا المصرية عدد من الفعاليات لإحياء ذكرى رحيل كوكب الشرق التى تعد احد اهم الشخصيات البارزة فى مجال الفنون المصرية والعربية وجزء اصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضارى .

 

 

 


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