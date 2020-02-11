وكيل صحة الغربية: لوحات مضيئة بالمستشفيات لمنع "تزويغ" الأطباء

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، على تركيب لوحات ارشادية مضيئة فى مداخل المستشفيات، بتوجيهات من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بأسماء الأطباء المتواجدين فى الاستقبال أو العيادات الخارجية، وتعميم الفكرة على جميع المستشفيات، حتى يتمكن المريض من معرفة الطبيب الذى وقع الكشف الطبى عليه فى العيادة الخارجية أو الاستقبال، أو التواصل للطبيب فى حالة عدم وجوده عن طريق الاستعلامات.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللوحات المضيئة، تهدف أيضا لمراقبة تواجد الأطباء فى عملهم، وعدم التزويع من عملهم، والتأكد من تواجدهم بالمستشفى من عدمه.

وأشار إلى تفعيل الفرق الإشرافية من القطاع العلاجى بالمديرية، متمثل فى مدير عام العلاجي ومدير ادارة المستشفيات، ومدير الكلى بالمديرية، ومسئول العنايات والحضانات ومسئول الطوارئ، لمساعدة المرضي، وسرعة توفير أسرة العناية والحضانات تتناسب مع تشخيص الحالة.

وأضاف بأن هناك بعض القصور فى المستشفيات والتى يتم اكتشافها خلال الزيارات وبحث أسبابها والتدخل العاجل لتلافيها، سواء نقص المستلزمات الطبية أو أعطال فى الأجهزة الطبية والعمل على حلها فى الحال، أما إذا كان القصور متمثل فى غياب الأطباء أو التمريض او تقصير فى تقديم الخدمة الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين، سواء بتوقيع الجزاءات او خفض التقييم الشهري للفريق الصحي، أو الإحالة للشئون القانونية، مشيرا إلى أن الجزاء ليس هدفا، ولكن الهدف هو التحسين، ومتابعة هل تم تلافى السلبيات أم لا، وتكثيف المتابعة المستمرة على المستشفيات لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

من ناحية أخرى، نظمت إدارة مكافحة الأمراض المعدية والفيروسات وإدارة مكافحة العدوى، محاضرة للتوعية بفيروس الكورونا المستجد بفرع التأمين الصحى بالغربية، بحضور أطباء وتمريض المناطق الطبية بالغربية وبحضور أطباء وتمريض مستشفيات التأمين الصحى بالغربية وقام كل من الدكتورة أمانى الحبشى مدير إدارة الأمراض المعدية والدكتور وجدي مدير الوبائيات والترصد بشرح مقدمة عن المرض وطرق الوقاية والانتقال والوضع الوبائى العالمى وإجراءات القطاع الصحى للاستعداد لفيروس الكورونا.