وزير النقل يتابع مع وفد ألمانى إنشاء وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعاً موسعاً مع وفد تحالف شركتى يوروجيت المانيا وكونتشيب ايطاليا برئاسة توماس ايكلمان رئيس مجلس إدارة يوروجيت ألمانيا وسيسيليا باتيستيللو ايكلمان رئيس مجلس إدارة كونتشيب إيطاليا وبحضور ممثلى يوروجيت وكونتشيب فى مصر وقيادات وزارة النقل وذلك فى إطار متابعه خطوات تفعيل مذكره التفاهم الموقعه بين هيئه ميناء دمياط والتحالف الذي يعد كبرى الشركات الأوروبية والألمانية في مجال تشغيل محطات الحاويات والموانئ الجافة والوجستيات لعمل أكبر منظومة لوجستية فى منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا.

وقدم التحالف خلال الإجتماع العرض الفنى و المالى بناءً على نتائج الدراسة التى نفذتها الشركه لتنفيذ مشروع محطه الحاويات الثانيه بدمياط حيث تضمن العرض ( حجم الاستثمارات المخطط و مراحل التنفيذ - الفوائد و العائد المتوقع على الاقتصاد القومى المصرى و القيمة المضافة للمشروع وكذلك المتطلبات الفنيه و البنية الاساسية اللازمة من الجانب المصرى بالإضافة الى المتطلبات الإجرائية الخاصة لتسهيل حركة تدفق الاستثمارات للمشروع ).

وأكد وزير النقل أن المشروع يتضمن انشاء منظوم متكاملة للنقل المتعدد الوسائط و التى تشمل محطه الحاويات الثانيه بميناء دمياط يتم ربطها بالمراكز اللوجيستيه والمناطق الصناعية بالسكك الحديديه و تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات لاداره هذا النظام بالكامل. مشيرا الى أنه فيما يتعلق بالربط مع مراكز محورية لتداول وتخزين واعادة توزيع الحاويات والبضائع فإنه من المخطط البدء في انشاء مركز محوري في كل من طنطا والواسطي ، بحيث تكون طنطا مركزاً للتوزيع في وسط الدلتا والواسطى مركزاً للتوزيع في الوجه القبلي مشيرا الى ان المشروع سيساهم في خلق أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية لميناء دمياط والمنطقة المحيطة، والتي تصب في صالح تنمية الاقتصاد المصرى ورفع القدرة التنافسية للموانئ المصرية، حيث سيساهم المشروع فى جعل ميناء دمياط ميناء محوريا بمنطقة شرق المتوسط الأمر الذي سيسهم في فتح أسواق جديدة للصادارت المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة للصادارت المصرية، وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات الصناعية المثيلة، مضيفا أن المشروع سيسهم أيضاً فى جذب استثمارات أجنبية ينعكس بشكل إيجابى على مناخ الاستثمار فى مصر مشيرا إلى أن أن هذا المشروع سيساهم فى تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية بمنطقة شرق المتوسط.