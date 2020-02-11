وزير المالية الكندى يحذر من تأثير فيروس كورونا المستجد على الإقتصاد

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حذر وزير المالية الكندي، بيل مورنو، اليوم الثلاثاء من التأثير السلبي لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد في البلاد.

وفي خطاب ألقاه اليوم في نادي كندا الاقتصادي في مدينة كالجاري بمقاطعة ألبرتا، قال وزير المالية "التأثير على كندا سيكون حقيقيا على السياحة وقطاع النفط، وبالتأكيد على السلسلة اللوجستية لكل مؤسسة على صلة بمنتجين صينيين أو بمستهلكين صينيين". وأضاف أن التأثير سيصل إلى كافة أنحاء البلاد، ولكن التأثير الأكبر سيقع على قطاع النفط والغاز.

وضرب الوزير الكندي المثال بتراجع أسعار النفط الخام بنحو 15% منذ بدء الأزمة بسبب انخفاض الطلب.

يذكر أن كندا سجلت حتى الآن سبع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ثلاث منها في أونتاريو، وأربع في مقاطعة بريتيش كولومبيا على الساحل الغربي.