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وزير الرى يغادر القاهرة متجهاً إلى واشنطن للمشاركة فى مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:44 م
وزير الرى يغادر القاهرة متجهاً إلى واشنطن للمشاركة فى مفاوضات سد النهضة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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غادر القاهرة اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، متجهاً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة فى جولة مفاوضات سد النهضة المقررة غداً، على مدار يومين بحضور وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث ورعاية وزير الخزانة الأمريكى ومشاركة رئيس البنك الدولى للوصول إلى اتفاق نهائى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

واتفق الوزراء فى اجتماعهم السابق الذى تواصل على مدار 4  أيام فى واشنطن على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة، حيث تم تكليف كلف الوزراء اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات فى واشنطن على من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، قبل اجتماع الوزراء مرة أخرى من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه بنهاية فبراير الحالى.  

وأعربت مصر عن تقديرها وتثمينها للدور الذى اضطلعت به الإدارة الأمريكية والاهتمام الكبير الذى أولاه الرئيس دونالد ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث حول هذا الموضوع الحيوي الذى يؤثر على المنطقة برمتها وبالأخص الشعب المصري الذى يمثل نهر النيل بالنسبة له شريان الحياة، وكذلك الجهد الدؤوب والمقدر الذى بذله وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وفريقه المعاون فى إدارة جولات التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، وكذلك رئيس البنك الدولى ديڤيد مالباس وفريقه المعاون الذى شارك وساهم فى تحقيق هذا التقدم.

وكان وزراء الخارجية والرى قد اتفقوا فى نهاية الاجتماع السابق على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.


سد النهضة

اثيوبيا

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