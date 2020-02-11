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وزير الرى يصل واشنطن لاستكمال مباحثات سد النهضة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:02 م
وزير الرى يصل واشنطن لاستكمال مباحثات سد النهضة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والوفد الفنى المرافق له لاستكمال جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، والذى يُعقد على مدار يومى 12، 13 فبراير الجارى.

ويشارك فى هذا الاجتماع وزراء الخارجية والرى والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث ( مصر، السودان، أثيوبيا ) وبرعاية السيد وزير الخزانة الأمريكية وبمشاركة البنك الدولى، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

ويأتى هذا الاجتماع فى ضوء مخرجات الاجتماعات التى عقدت فى واشنطن خلال الفترة 28-31 يناير الماضى لوزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وأثيوبيا برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولى، حيث صدر عن الاجتماع بيان ختامى يتضمن اتفاق الدول الثلاث على عقد اجتماع وزاري في واشنطن خلال الفترة 12-13 فبراير للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يسبق الاجتماع الوزارى إجراء مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين بالدول الثلاث بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولى للتحضير للاجتماع الوزارى .

وتضمن الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن السابق تضمن اتفاق حول جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والآلية التى تتضمن الاجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.

كما اتفق الوزراء على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

 


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