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وزير التعليم العالى يعلن الموافقة على إنشاء 5 كليات تكنولوجية جديدة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 06:00 م
وزير التعليم العالى يعلن الموافقة على إنشاء 5 كليات تكنولوجية جديدة اجتماع لجنة قطاع التعليم التكنولوجي برئاسة وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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عقدت لجنة قطاع التعليم التكنولوجي اجتماعها الدورى اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكنور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور أحمد الحيوى رئيس لجنة القطاع التكنولوجي، وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع أكد الوزير أهمية هذا الاجتماع لتقييم تجربة الجامعات التكنولوجية الجديدة في القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبني سويف، خاصة بعد انتهاء الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى الحالى.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى أهمية التعليم التكنولوجى، والعمل على إيجاد مسار لائق ومشجع فى كل التخصصات، وذلك طبقًا لدراسة استراتيجية واضحة.

وأشار الدكتور عبدالغفار إلى اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفنى والتكنولوجى، مشيرًا إلى أهمية التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتوفير العمالة الفنية والمدربة، التى تسهم فى المشروعات التنموية.

ونوه الوزير إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء 5 جامعات جديدة، وتخصيص قطع الأرض لها، وذلك في الأماكن الصناعية والاستثمارية، وفى هذا الشأن وجه الوزير اللجنة بإعداد دراسة متكاملة حول المعامل، والورش، وسكن الطلاب، والبرامج الدراسية، وغيرها.

كما طالب الوزير أعضاء اللجنة بوضع خطة لزيادة عدد الجامعات التكنولوجية لتصل إلى 25 جامعة بحلول عام 2030 موزعة على معظم المحافظات، ومراعاة قربها من الأماكن الصناعية.

وأكد الوزير أهمية المتابعة للجامعات التكولوجية، مشيرًا إلى أن لدينا رؤية واضحة لنجاح تجربة الجامعات التكنولوجية ، ومشددًا على ضرورة حل العقبات والمشكلات التي تواجه الجامعات التكنولوجية، حتى يمكن الوصول إلى جامعة على مستوى عال من الكفاءة والتميز.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار بإعداد تقرير شهرى حول الجامعات التكنولوجية؛ حتى يكون لدينا آليات واضحة، لنجاح تجربة الجامعات التكنولوجية، مؤكدًا أهمية العمل على تخريج طالب يناسب احتياجات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، لافتًا إلى أن التحديات التي واجهتها الوزارة لتغيير نظرة المجتمع المصرى للتعليم الفنى وأهميته، كما شدد الوزير على ضرورة وضع خطة لتطوير المعاهد الفنية القديمة حتى ترقى إلى مستوى الجامعات التكنولوجية.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور الحيوى أعمال لجنة قطاع التعليم التكنولوجي، وما تم من جهود وتوسعات خلال الفترة الماضية، كما استمع الوزير إلى مقترحات وآراء أعضاء اللجنة لتطوير الجامعات التكنولوجية.

 
 


اخبار مصر

التعليم العالى

الجامعات التكنولوجية

اخبار مصرية

خالد عبد الغفار

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