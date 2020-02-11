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وزير البترول: إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط حافز لتحقيق التنمية ووأد الصراعات

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:22 م
وزير البترول: إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط حافز لتحقيق التنمية ووأد الصراعات وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجلسة
كتبت - مروة الغول

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على رؤية مصر المختلفة للطاقة وأنها حافز لتحقيق التنمية والرفاهية للدول ووأد الصراعات والحروب، ومن هذا المنطلق جاءت دعوة مصر لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط آخذة زمام المبادرة فى ضوء توافر مقومات تحولها لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز. 
 
وجاء ذلك خلال جلسة قادة الأعمال ضمن فاعليات اليوم الأول لمعرض مصر الدولى للبترول ايجبس 2020، بحضور فرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة وجابرييل اوبيانج ليما وزير البترول والثروة المعدنية بغينيا الاستوائية وجون كريستمان رئيس شركة أباتشي الأمريكية وبراندون بكتل رئيس شركة بكتل الأمريكية.
 
وأشار الملا إلى تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية منها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز محليا وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة اقتصاديا، والهيكلة المالية، كما استطعنا الإسراع بمشروعات تنمية حقول البترول والغاز الطبيعى ووضعها على الإنتاج فى وقت قياسى.
 
وأكد الملا أن مشروع تنمية حقل ظهر يمثل علامة فارقة ليس بسبب إنتاجه واحتياطياته وإنما فى فى الفترة الزمنية القياسية لتنميته ووضعه على الإنتاج فى 22 شهرا، وهو ما حظى بإشادة الشركاء الأجانب، مشددا على الاستمرار فى طرح الفرص الاستثمارية فى مجالات البحث والاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات وإضافة شراكات جديدة للسوق المصرية والاستفادة بإمكانيات وخبرات الشركات العاملة فى مصر، مضيفا أن هناك تحديا لخفض تكلفة الإنتاج خلال الأعوام القادمة بالتعاون مع الشركاء لتحقيق المزيد من التنافسية وجذب الاستثمارات.

البترول

الغاز

حقل ظهر

الانتاج

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