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وزيرة الصحة توجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير بمستشفى رأس سدر

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:08 م
وزيرة الصحة توجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير بمستشفى رأس سدر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى رأس سدر، فى إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للمستشفى مع الشركة المنفذة، مشددة على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للمواعيد المحددة، مع مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحى الشامل الجديد فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات.

وقال إن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الوجهات، وتنسيق الموقع العام للمستشفي، كما حرصت الوزيرة على تفقد أقسام المستشفى المختلفة.

وأشار "مجاهد" إلى أن المستشفى يشمل 78 سريرًا، وغرفتى عمليات، و9 ماكينات غسيل كلوي، و5 حضانات للأطفال، ومعملاً، وقسم أشعة، وبنك دم تجميعي، وقسم للقسطرة القلبية، و11 عيادة خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية، مضيفًا أن المستشفى يقع بموقع جغرافى هام ويخدم المصطافين، الذين يبلغ عددهم فى موسم الصيف أكثر من 30 ألف نسمة، بالإضافة إلى أهالى مدينة رأس سدر.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء) والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضى.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة جنوب سيناء، وذلك لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتى فى إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم، والتى بدأت في الأول من شهر أكتوبر الماضى.


الصحة

جنوب سيناء

اخبار مصر

مستشفى راس سدر

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