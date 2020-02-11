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وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ6030 مواطنا خلال يومين بقافلة عزبة الهجانة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:51 ص
وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ6030 مواطنا خلال يومين بقافلة عزبة الهجانة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب ـ وليد عبد السلام

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية لـ6 آلاف و30 مواطنًا بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات لتلقى الخدمة الطبية وإجراء فحوصات متقدمة وجراحات عاجلة، وذلك خلال يومين من وصول القوافل الطبية المجانية إلى منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.
 
 تأتى هذه القافلة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، عقب زيارته الأخيرة لمنطقة عزبة الهجانة.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 3638 مواطنًا في اليوم الأول من القافلة و2392 في اليوم الثاني، وذلك في كل من تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، وجراحة العظام، وأنف وأذن، والرمد، وجراحة الفم والأسنان، والجلدية والتناسلية، والجراحة العامة، مضيفًا أن القافلة بدأ عملها أمس الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام متتالية من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.
 
 
وأشار مجاهد إلى أنه تم خلال يومين من القافلة فحص 155 مواطنًا بمعمل الدم، و110 بمعمل الطفيليات، كما تم فحص  23 مواطنًا بالأشعة السينية، بالإضافة إلى 115 مواطنًا تلقوا خدمة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ومنها الضغط والسكر، كما حضر 380 مواطنًا ندوات توعوية صحية على هامش القافلة الطبية للتوعية بالأمراض المعدية، وختان الإناث وأضرار الزواج المبكر والعنف ضد المرأة والصحة الإنجابية والعناية بالمسنين.
 
ولفت إلى أنه تم نقل 19 حالة بالإسعاف إلى مستشفى منشية البكري ممن تطلبت حالتهم الصحية جراحات عاجلة، كما تم تسجيل عدد من الواطنين باللجنة الثلاثية للعلاج على نفقة الدولة.
 
وأكد مجاهد توافر 120 صنفاً من الأدوية تغطي كافة الأمراض، وذلك بالصيدلية المتنقلة، مشيراً إلى توفير سيارتي إسعاف لنقل المواطنين لمستشفى منشية البكري لعمل أشعة الرنين والدوبلار والمقطعية، وإعادتهم مرة أخرى بالمجان، بالإضافة إلى توفير عربة للتسجيل الطبي، ووحدة لاستطلاع رأى المواطنين فى الخدمة الطبية المقدمة لهم.
 
وتابع مجاهد أن القافلة تضم موظفاً مختصاً لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرةً للحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، حيث تم تحويل فوري لعدد من الحالات إلى مستشفى منشية البكري لإجراء فحوصات متقدمة وجراحات عاجلة.
 
 



 


الصحة

القوافل الطبية

الخدمة الطبية

عزبة الهجانة

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