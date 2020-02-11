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وزيرة البيئة توجه بتذليل العقبات أمام الاستثمار فى تحويل المخلفات لطاقة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:15 م
وزيرة البيئة توجه بتذليل العقبات أمام الاستثمار فى تحويل المخلفات لطاقة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

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قالت وزارة البيئة، إنه فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة خاصة بمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة برئاسة وزيرة البيئة، ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماع اللجنة المشتركة لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة طبقا لقرار رقم 41 لسنة 2019 والخاص بتعريفة التغذية الكهربائية.

 

قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع المهام والمسئوليات لأعضاء اللجنة لتذليل التحديات التى قد تواجه المستثمرين فى تطبيق مشروعات التعريفة.

 

واستعرض الاجتماع منهجية سير العمل فى إدراج المشروعات والمراجعات والموافقات للإسراع بتشجيع الاستثمار المباشر فى هذا المجال بما يحقق النجاح التبادلى بين المستثمر والحكومة.

 

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الانتهاء من الدليل الإرشادى لتنفيذ مشروعات تعريفة التغذية، ويتم نشره على الموقع الإلكترونى لوزارة البيئة فور الانتهاء منه مع الإعلان عن الفرص المتاحة للاستثمار فى المحافظات ودعوة المستثمرين للتقدم بمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة على مدار الشهرين القادمين.

 

كما سيتم التنسيق بين وزارتى البيئة والإسكان والقابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فيما يخص المشروعات المقدمة لديهم فى إجراءات التنفيذ والدعم الفني.

 

كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور عدد من قيادات الوزارتين لبحث عدد من الملفات المشتركة بينهم، لاستعراض آخر مستجدات تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة على أرض المحافظات والتى تنفذها وزارة التنمية المحلية بشراكة استراتيجية وتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والقطاع غير الرسمى.

 

 كما شهد الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه فى تنفيذ البرنامج الأول من منظومة المخلفات والخاص بتطوير البنية التحتية ومعدلات رفع تراكمات القمامة وكذا إنشاء المحطات الوسطية والمتحركة وخلايا الدفن الصحى الآمن، وكذا بحث آخر ما تم التوصل إليه فيما يخص البرنامج الثانى المتعلق بعقود الإدارة والتشغيل لكل من عمليات الجمع السكنى والنقل ونظافة الشوارع.


المخلفات

توليد كهرباء من مخلفات

اخبار مصر اليوم

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