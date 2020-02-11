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وغياب والد محمود البنا..

والد "راجح" يحضر ثانى جلسات الاستئناف للمتهمين بقتل شهيد الشهامة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:08 م
والد "راجح" يحضر ثانى جلسات الاستئناف للمتهمين بقتل شهيد الشهامة المتهمون بقتل محمود البنا شهيد الشهامة
المنوفية -محمد فتحى

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شهدت اليوم الثلاثاء منطقة مجمع المحاكم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، غياب محمد البنا والد المجنى عليه شهيد الشهامة وحضور أشرف راجح والد المتهم محمد أشرف المتهم الرئيسى بقتل محمود البنا شهيد الشهامة واثنين آخرين من أبناء المتهمين الآخرين، وذلك فى ثانى جلسات الاستئناف من المتهمين بقتل محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة على الحكم الصادر 15 عاما على كل من المتهم الأول محمد أشرف راجح، إسلام عواد، مصطفى محمد و5 سنوات للمتهم إسلام البخ بمحكمة استئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وسط تشديدات أمنية مكثفة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية.

 

وكانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية "محكمة الأحداث"، برئاسة المستشار باهى حسن، قد قضت بمعاقبة المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما، إسلام عواد 15 عاما، مصطفى محمد 15 عاما، إسلام البخ 5 سنوات عاما.

 

وكان اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة.

 

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح.م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط إسلام.ا،ا متهم رابع فى قضيتى قتل محمود البنا شهيد الشهامى والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة ومساعديه كلامن إسلام عواد 17 عاما ، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا.

 

وأكد مصدر أمنى، أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة النارية.

 

وبمواجهته المتهمين اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.


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