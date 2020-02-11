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واشنطن بوست: الديمقراطيون يركزون هجماتهم على ترامب قبل انتخابات نيوهامبشير

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:04 م
واشنطن بوست: الديمقراطيون يركزون هجماتهم على ترامب قبل انتخابات نيوهامبشير ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن المرشحين الديمقراطيين فى سباق الرئاسة الأمريكية قد توجهوا بنداءاتهم الأخيرة إلى الناخبين فى ولاية نيوهامبشير، التى ستشهد اليوم الثلاثاء انتخابات تمهيدية لاختيار المرشح النهائى للحزب فى سباق البيت الأبيض، وتخلصوا إلى حد كبير من توجيه هجماتهم الشديدة إلى بعضهم البعض، وركزوا بدلا من ذلك على الخصم الرئيسى دونالد ترامب الذى وصل إلى الولاية نفسها مساء الاثنين  للظهور أمام حشد انتخابى أثبت قوة الرئيس الجمهورى.
 
 
 
ويسعى السيناتور بيرنى ساندرز، الذى بدأ يتفوق بشكل كبير عن منافسيه فى استطلاعات الرأى بالولاية وعلى المستوى الوطنى، إلى انتصار أكثر وضوحا عما حققه فى التجمعات الانتخابية فى ولاية أيوا، التى كانت نقطة البداية للسباق.
 
 
 
 فى حين يحاول عمدة ساوث بيند السابق بيت بوتيجيدج الجمع بين أدائه القوى فى أيوا بانتصار آخر فى نيوهامبشر ليصل البديل الرئيسى لساندرز قبل أن يتحول السباق إلى ولايات ذات ناخبين أكثر تنوعا، والتى يصارع بوتيجيدج من أجل الفوز بها.
 
 
 أما نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذى كان من قبل المرشح الأوفر حظا، والسناتور إليزابيث وارين، فقد خاض حملتيهما فى يوم آخر أثبت التراجع الشديد فى حظوظهما. ويستعد مستشارو بايدن لنتيجة أخرى مخيبة فى نيوهامبشير، حيث اعترفت حملته أنه قد يأتى فى المركز الخامس، فى ظل تراجع نسب تأييده فى الاستطلاعات الوطنية، وكان أخرها استطلاع جامعة كوينبياك الذى أظهر تراجعه تسع نقاط على مدار الأسبوعين الماضيين بينما يتشبث ساندرز بالمركز الأول.
 
 
فى حين اقترب مايكل بلومبرج، الذى سيكون اسمه على أوراق الاقتراع بدءا من مارس، من وارن فى المركز الثالث، وتفوق على بايدن بين أنصار الأخير الأساسين من الأمريكيين من أصول أفريقية.

 


الديمقراطيون

نيوهامبشير

دونالد ترامب

جو بايدن

بيرنى ساندرز

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