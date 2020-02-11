نوفاك: روسيا لاتزال تدرس التعميق المقترح في تخفيضات أوبك

رويترز

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء، إن روسيا لاتزال تدرس الزيادة المقترحة في تخفيضات إنتاج النفط من جانب مجموعة أوبك+ التي تضم كبار المنتجين بسبب تفشي الفيروس التاجي الجديد في الصين.

كانت ثلاثة مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن لجنة فنية تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا تقترح خفضا إضافيا بواقع 600 ألف برميل يوميا.

يشكل هذا نحو 0.6 % من المعروض العالمي وسيرفع حجم تخفيضات أوبك+ إلى 2.3 مليون برميل يوميا.

وقال نوفاك إن روسيا تتابع عن كثب تأثير تفشي الفيروس التاجي على أسواق الطاقة العالمية.

وقال في بيان "الوضع مازال شديد الضبابية.

"في الوقت الحالي، تدرس روسيا عن قرب توصيات اللجنة الفنية من أجل تقييم الموقف وإيجاد نهج متزن بناء على المصلحة العامة للسوق."

وتتماشى تصريحاته مع تصريحات أخرى أدلى بها الأسبوع الماضي.

ويخيب تأخر روسيا في إعلان موقفها الرسمي آمال بعض أعضاء أوبك، ومن المقرر أن يجتمع منتجو أوبك+ بفيينا في الخامس والسادس من مارس آذار لبحث السياسة، وينتهي أجل تخفيضاتهم الحالية في مارس .

وهناك بعض المناقشات بشأن تقديم موعد الاجتماع بناء على مدى تأثير تفشي الفيروس على أسعار النفط.

وصعدت الأسعار واحدا بالمئة تقريبا اليوم تماشيا مع زيادة في أسواق الأسهم، لكن المستثمرين لايزالون قلقين حيال الفيروس التاجي، إذ ارتفع عدد الوفيات ليتجاوز الألف في الصين.