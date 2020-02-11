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نميرة نجم: موسى فكى يوقع اتفاق المقر منطقة التجارة الأفريقية الحرة مع غانا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:21 م
نميرة نجم: موسى فكى يوقع اتفاق المقر منطقة التجارة الأفريقية الحرة مع غانا نميرة نجم
كتبت: هناء أبو العز

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وقع موسى فكى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى والسفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، مع ممثلى حكومة غانا شيرلى ايوركور بوتشواى وزيرة الخارجية، آلان كيريماتن وزير التجارة والصناعة، اتفاق المقر الخاص بسكرتارية اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية على هامش أعمال القمة الأفريقية 33 فى أديس أبابا، والتى سيبدأ العمل بمقرها من أول مارس 2020.

 

وكانت دولة غانا قد وجهزت مقر سكرتارية اتفاقيةً التجارة الحرة القارية لتقديمه كهديةً للاتحاد الأفريقى دون أعباء تكاليف الإنشاء كمنحةً من الحكومة الغانية للمنظمة لتفوز باستضافة مقر الاتفاقية.

 

وكان مكتب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى قد أجرى انتخاب سكرتير المدير التنفيذى لمنطقة التجارة الأفريقية الحرة "AfCFTA" أثناء اجتماعات رؤساء القمة الأفريقية 33 أمس فى أديس أبابا، والتى أسفر التنافس الانتخابى فيها بين وامكالً مينى من جنوب أفريقيا، سيسليا أكينتوميد من نيجيريا، فاستن لانجا من الكونغو الديمقراطية.

 

وعن فوز "وامكالً ميني" من جنوب أفريقيا، الذى أصبح أول سكرتير عام والمدير التنفيذى لمنطقة التجارة الأفريقية الحرةً "AfCFTA"، بعد صراع انتخابى استمر 6 جولات من الاقتراع، حتى حصل فى الجولة السابعة من الاقتراع على الأغلبية المطلقة بتصويت 35 دولة لصالح مرشح جنوب أفريقيا.

 

وقد هنأت السفيرة نميرة نجم سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا ورئيس المنظمة بفوز مرشح بلده بالمنصب.


نميرة نجم

الاتحاد الافريقى

مكافحة الارهاب

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