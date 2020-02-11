ميرفت التلاوى على هامش مهرجان أسوان: نظام محمد مرسى كان معاديا للمرأة

كتبت رباب فتحى

قالت ميرفت التلاوى، إن الرئيس المعزول محمد مرسي كان معاديا للمرأة وحقوقها حيث كان يرغب نظامه فى جعل المرأة مواطنا من الدرجة الثانية، جاء ذلك فى كلمتها بحفل استضافته سفارة وفد الاتحاد الأوروبى على هامش المشاركة فى مهرجان أسوان للمرأة فى دورته الرابعة.

ويشارك الاتحاد الأوروبى فى المهرجان كأحد الرعاة لأول مرة، وذلك فى إطار دعمه لحقوق المرأة.

وقالت التلاوى إن الاتحاد الأوروبي لطالما كان داعما لحقوق المرأة، مضيفة أن البلاد فى حاجة لدعم وتضامن الاتحاد الأوروبى لأن المرأة المصرية تستحق.

ودعت الدول الأوروبية ألا تغير موقفها الداعم للمرأة.

تجدر الإشارة إلى أن السفيرة ميرفت التلاوي شغلت العديد من المناصب خلال مسيرتها المهنية الطويلة التي تمتد لأكثر من 40 سنة، حيث عملت سفيرة لمصر في اليابان والنمسا، كما شغلت منصب وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية من 1997 إلى 1999، والوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) منذ أوائل 2001 إلى 2007 كأول سيدة عربية تتولى هذا المنصب، كما تولت رئاسة المجلس القومي للمرأة، والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.

وحصلت التلاوى على جائزة «نوت للإنجاز في قضايا المرأة»، وذلك خلال افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان أسوان لسينما المرأة، الاثنين، لتكون أول سيدة تحصل على الجائزة.