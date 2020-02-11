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"مواد البناء" :خفض أسعار الغاز يقلل استيراد الفحم ويحافظ على البيئة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:00 ص
"مواد البناء" :خفض أسعار الغاز يقلل استيراد الفحم ويحافظ على البيئة الغاز الطبيعى
كتب أحمد حمادة

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أكد أحمد الزينى ، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن انخفاض أسعار الغاز للمصانع سيساهم بشكل كبير في خفض أسعار مواد البناء وبالأخص مصانع الحديد والأسمنت ،  مشيرا إلى أن أغلب المصانع تعمل باستخدام الفحم لانه أقل فى  السعر من الغاز الطبيعى .
 
وأوضح الزينى ، لـ "  اليوم السابع "، أنه في حال تخفيض سعر تكلفة الغاز الطبيعي ، إن ذلك سساهم في الحفاظ على عدد من العوامل أولها توفير العملة الصعبة وذلك لأنها الفحم يتم استيراده من الخارج وبالتالي خفض التكاليف الإنتاج مما يؤدى إلى خفض الأسعار بالأسواق ،  أما العامل الثاني هو الأهم وهو تقليل نسبة التلوث البيئي الناتج عن استخدام الفحم في التصنيع .
 
والجدير بالذكر أن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، طالبت فى اجتماع عقدته مطلع فبراير الجارى، بضرورة خفض سعر الغاز المورد لمصانع الحديد لنحو 3 دولار للمليون وحدة حرارية.
 
وقال جمال الجارحى ، رئيس الغرفة فى تصريحات له، إن خفض اسعار الغاز سوف يساهم في خفض التكلفة وبالتالي رفع تنافسية الشركات وزيادة قدرتها على التصدير، خاصة مع تراجع ملحوظ فى قدرات المنتج المحلى على المنافسة فى الأسواق الخارجية، نتيجة زيادة فى سعر الغاز للمصانع المحلية، فى الوقت الذى تتعامل فيه المصانع بالدول المنافسة على سعر تقريبا 3 إلى 3.5 دولار.

أخبار اقتصاد

الغاز الطبيعي

خفض اسعار الغاز

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