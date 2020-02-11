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خالد صلاح
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منظمة الصحة العالمية: تفشى كورونا "تهديد خطير للغاية" للعالم

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:57 ص
منظمة الصحة العالمية: تفشى كورونا "تهديد خطير للغاية" للعالم منظمة الصحة العالمية
رويترز

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قال رئيس منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن تفشى فيروس كورونا يمثل "تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم"، وذلك خلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث فى سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس فى مستهل اجتماع بحضور أكثر من 400 باحث وممثل للسلطات الوطنية بعضهم شارك عبر الفيديو من بر الصين الرئيسي وتايوان "فى ضوء وجود 99% من الحالات فى الصين فإن الأمر لا يزال إلى حد بعيد يمثل حالة طوارئ بالنسبة لذلك البلد، لكنه يمثل تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم".

 

 

 

 


منظمة الصحة العالمية

كورونا

فيروس كورونا

تيدروس أدهانوم جيبريسوس

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