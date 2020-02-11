منظمة الصحة العالمية تدعو العلماء إلى التضامن لمواجهة فيروس كورنا المستجد

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دعا الدكتور تيدروس ادهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، علماء العالم للتضامن لمواجهة فيروس كورونا المستجد القاتل، وقال ادهانوم، جاء ذلك فى كلمة له خلال اجتماع علمى انطلق فى جنيف صباح اليوم الثلاثاء، لبحث انتشار فيروس كورونا المستجد داخل الصين وخارجها والذى يستمر اليوم وغدا، إن هناك الكثير لم يعرف بعد عن الفيروس، مثل ماهية حواضن الفيروس وديناميات انتقاله إضافة إلى فترة العدوى والعينات التى يجب استخدامها لتشخيص ورصد العلاج.

ودعا ادهانوم، إلى البحث عن إجابات بشأن أفضل الطرق لإدارة حالات الإصابة الحادة بالمرض والقضايا الأخلاقية التى يجب أن تكون المنظمة والعالم على علم بها خلال القيام بالبحث.

و لفت إلى أن العالم لا يمتلك حتى الآن لقاحا لمنع العدى أو علاجا مثبتا للفيروس، معربًا عن أمله فى أن تكون إحدى نتائج الاجتماع هى خارطة طريق متفق عليها للبحث الذى سيلتف حوله الباحثون والمانحون.

وناشد ادهانوم معامل البحث والشركات عدم إيلاء الأهمية الآن لبراءات الاختراع والأرباح ولكن وقف تفشى الفيروس وإنقاذ الأرواح.

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1017 شخصا، قال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 42708 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 42708 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1017 شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة صحفية أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد محدودة كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير واضحة بالنسبة لها.

وأضاف، أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.