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ملاعب تنس وطائرة وجولف وصالات جيم للسياح بفنادق الغردقة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:56 ص
ملاعب تنس وطائرة وجولف وصالات جيم للسياح بفنادق الغردقة إحدى الرياضات البحرية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصبح الاهتمام بالسياحة الرياضية بالمنتجعات والفنادق السياحية بالبحر الأحمر في مقدمة الاهتمامات الأخري من جانب مسئولي تلك الفنادق، من حيث تجهيز الفنادق للنزلاء بجميع الملاعب والصالات الرياضية، خاصة بعد أن وضعت مدينة الغردقة في مقدمة المدن السياحية العالمية وتكررت مؤخرا زيارة نجوم ومشاهير الرياضة لها، وإقامة حفل من أضخم الحفلات الرياضية في العالم وهو حفل اختيار الأفضل في أفريقيا والذى أقيم مطلع يناير الماضى بمنطقة سهل حشيش وفاز اللاعب ساديو ماني نجم ليفربول بلقب الأفضل فى أفريقيا خلاله .

من جانبه، قال أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي بمحافظة البحر الأحمر، إن فنادق البحر الأحمر تهتم كثيرا بالأنشطة الرياضية كمجالات مطلوبة، ويبحث عنها السائح خلال تواجده بالفندق إلا أن اهتمت المنتجعات السياحية بشكل كبير بالأنشطة الرياضية بعدما وضعت مدينة الغردقة في مقدمة المدن السياحية التي يختارها مشاهير ونجوم العالم لقضاء إجازاتهم بها، خاصة بعد زيارة محمد صلاح النجم المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي لها الصيف الماضي وكذلك قائد نادي ليفربول سيرجو راموس وبنزيما وغيرهم من النجوم المختلفين حول العالم.

وأضاف أبو الحجاج في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أن الفنادق السياحية كانت قديمًا تمارس الأنشطة الرياضية بداخلها كنوع ترفيهي للسياح إلا أنها اهتمت بتجهيز ملاعب مختلفة لجميع الألعاب وكذلك توفير مدربين بداخلها لجميع الألعاب المختلفة منها ملاعب كرة قدم وطائرة وسلة وصالات جيم مختلفة بداخل الفنادق.

وأوضح أن بعد إقامة حفل توزيع جوائز الكاف في مدينة الغردقة يناير الماضي والذي أقيمت لأول مرة في مصر وشاهدها قرابة مليار شخص حول العالم أصبحت فنادق الغردقة محطة أنظار السياح المهتمين بالسياحة الرياضية، وتعد الغردقة للكثير وخاصة أن الغردقة رائدة في الرياضات الشاطئية منها الغوص والتي يمكن تصنيفها أنها الأولي عالميا، وركوب الأمواج التي وضعتها طبيعة سرعة الرياح والأمواج بالبحر أنها أفضل مكان في العالم لتلك الرياضة واصبح يتم تنظيم لهذه الريا منهم المقصد الأول سياحيا، يأتي السياح للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة والرياضة بالبحر الأحمر.

أحد-السياح-فى-الغردقة
أحد-السياح-فى-الغردقة

 

أحد-السياح-يمارس-الرياضة-فى-الجيم
أحد-السياح-يمارس-الرياضة-فى-الجيم

 

إحدى-الرياضات-البحرية
إحدى-الرياضات-البحرية

 

إحدى-السائحات-تمارس-الرياضة-فى-البحر
إحدى-السائحات-تمارس-الرياضة-فى-البحر

 

إحدى-صالات-الجيم-فى-فنادق-الغردقة
إحدى-صالات-الجيم-فى-فنادق-الغردقة

 

الأطفال-يلعبون-فى-الماء
الأطفال-يلعبون-فى-الماء

 

صالة-جيم-فى-أحد-الفنادق
صالة-جيم-فى-أحد-الفنادق

 

ملعب-الجولف
ملعب-الجولف

 

ملعب-تنس
ملعب-تنس

 


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