"مصر للطيران" تسير خطا جديدا بين شرم الشيخ والأقصر

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطنى اليوم الثلاثاء عن تسيير خط داخلى جديد بين شرم الشيخ والأقصر، وذكرت مصر للطيران، أن الخط الجديد يجيء فى إطار توجهات وزارة الطيران المدني ودور الشركة الوطنية مصر للطيران فى دعم وتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر، والربط بين مدن الجذب السياحى المصرية.

كان الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قد صرح بأنه تقرر تسيير رحلة جديدة داخلية أسبوعيا بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر خلال الموسم الحالة قابلة للزيادة فى حال الطلب، وهو ما يساهم فى تنشيط الحركة السياحية، من خلال ربط المدن السياحية المصرية بشبكة خطوط مصر للطيران الدولية، عن طريق مطار القاهرة، وإتاحة الفرصة بسهولة أمام السائحين ومنظمى البرامج السياحية فى تنظيم رحلات تضم الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية في برنامج واحد، حيث من المقرر أن تقلع الرحلة صباحا من شرم الشيخ إلى الأقصر، وموعد العودة مساء من الأقصر إلى شرم الشيخ.

وأضاف عادل: تبدأ الشركة الوطنية في تشغيل هذه الرحلات يوم الخميس من كل أسبوع، اعتبارا من يوم 20 فبراير الحالي وحتي 28 مايو القادم بأحدث طائرات مصر للطيران التى تسلمتها مؤخرا من طراز الايرباص A220-300 التى تتميز بمستوى عالى من الراحة والرفاهية.

ويمكن للعملاء حجز التذاكر من خلال زيارة الموقع الإلكترونيegyptair.com أو الحجز والاستفسار عن طريق خدمة الاتصالات التليفونية علي 1717، أو زيارة مكاتب مصرللطيران أو الوكلاء السياحيين .



