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مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء انفجار فى مصنع بباكستان

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:29 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء انفجار فى مصنع بباكستان انفجار فى باكستان ـ صورة أرشيفية
إسلام أباد(أ ش أ)

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لقى 3 عمال حتفهم وأصيب 15 آخرون إثر وقوع انفجار، اليوم الثلاثاء، فى أحد المصانع بمدينة فيصل أباد، فى إقليم البنجاب الباكستانى، وذكرت قناة (سماء تى فى) الباكستانية أن سقف المصنع انهار عقب وقوع الانفجار، مشيرة إلى أن أربع سيارات إنقاذ هرعت إلى مكان الحادث، كما تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يذكر أن جندى باكستانى لقى مصرعه وأصيب 5 آخرون الأحد، جراء انفجار استهدف، سيارة للقوات شبه العسكرية فى إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أوضحت مصادر أمنية باكستانية أن الانفجار وقع في بلدة "هرنائي" بإقليم بلوشستان، نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون، فُجّرت بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة للقوات شبه العسكرية بالقرب منها، حيث كانت تقوم بأعمال دورية روتينية، ما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل جندي وإصابة 5 آخرين.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونُقلت الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية. 

وكان شخص واحد لقى حتفه وأصيب خمسة آخرون إثر وقوع انفجار السبت، بسبب تسرب للغاز في أحد المنازل بمنطقة "كرك" في إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غربي باكستان، وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية أن الانفجار تسبب في تدمير المنزل بشكل كامل، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج بينهم ثلاثة حالتهم خطيرة.

باكستان

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انفجار باكستان

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