مصرع طفلين وإصابة 9 مواطنين فى حوادث متفرقة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى طفلين مصرعهما فى حريق وإصابة خلال اللهو بأحد نوادى مدينة إسنا، وأصيب 9 مواطنين فى عدد من الحوادث المرورية المتفرقة فى الطرق الصحراوية والزراعية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جثماني الطفلين المتوفيين لمشرحة مستشفي إسنا التخصصى، والمصابين إلى المستشفى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً يفيد بانقلاب دراجة بخارية بسبب السرعة الزائدة بمنطقة عزبة صقر مما أسفر عن إصابة "مصطفي.ع.م" 25 سنة بكدمات وسحجات وتم نقله لمستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، كما اصطدمت سيارة أعلى كوبرى الكيمان بإسنا بالمواطن "عمرو.ع.ب" 13 سنة مصاب بكدمات وكسور، تم نقله لمستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإصابة مواطن آخر في اصطدام سيارة بطريق إسنا الزراعى بالمواطن "إبراهيم.ز.ع" 24 سنة، تم نقله لمستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإصابة كل من "عمرو.م.س" 16 سنة بكدمات وجروح وسحجات، و"ربيع.س.أ" 29 سنة بكدمات وكسور، تم نقلهما لمستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن كل واقعة المحضر اللازم، وتابع الحوادث كل من رئيس الغرفة عمليات مجلس مدينة إسنا جمال عبد المحسن، ونائب رئيس المدينة عبد الرحيم طايع.

وفي قرية توماس انقلب الميكروباص رقم "3969" على الطريق الصحراوى مما أسفر عن إصابة مواطن بكدمات وكسور وتم نقله لمستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وفي قرية الكيمان اصطدام جرار زراعى بطفلة تدعى "آية.ح.أ" مقيمة بنجع غريب ومصابة بكدمات وجروح بالجسد وتم نقلها لمستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وفي قرية الشغب وقع حادث تصادم سيارة ثلاجة نقل أسوان تحمل رقم "4648" في مركبة "توك توك"، مما أدى إلى إصابة كل من "نجاح.ع.أ" 59 سنة مقيم بقرية الشغب، و"باسم.ي.م" 10 سنوات من قرية الشغب، مصابين بكدمات وسحجات وجروح وتم نقلهم بالإسعاف إلى مستشفى إسنا لتلقى العلاج اللازم، وفى قرية طفنيس لقيت الطفلة "أسيل.ح.أ" تبلغ من العمر عام واحد، حيث أصيبت في حريق ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها للمستشفي، ولقي الطفل "أحمد.ر.س" 10 سنوات مصرعه خلال اللهو في نادى الحليلة وسقط مصاباً بارتجاج ونزيف بالمخ، مما أدى إلى وفاته في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.