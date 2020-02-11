مصرع تاجر بطلق نارى فى مشاجرة بشبرا الخيمة فى القليوبية

وطرف ثانى "هاني ا ا" تاجر وصاحب محل ملابس ومقيم بهتيم دائرة القسم، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بين الطرفين على تجارة الملابس فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، أطلق على أثرها الثانى عيارا من سلاح نارى فرد خرطوش كان بحوزته محدثاً إصابة الأول التي أودت بحياته وفر هارباً.

أخطرت الأجهزة الأمنية وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وجرى بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع والتحفظ عليه.