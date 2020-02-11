سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصادر سورية: فصائل المعارضة تستعد لشن عمليات عسكرية فى ريف إدلب

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:23 ص
مصادر سورية: فصائل المعارضة تستعد لشن عمليات عسكرية فى ريف إدلب الجيش السورى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت مصادر سورية بأن فصائل المعارضة تستعد لشن عمليات عسكرية ضد قوات النظام بهدف استعادة سيطرتها على القرى والبلدات التى خسرتها فى ريف إدلب خلال الفترة الأخيرة.
ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها "إن فصائل المعارضة ستنفذ هجماتها خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القوات التركية التى أمدتها بالجنود والعتاد والمدرعات والآليات الثقيلة".
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت أمس الاثنين نزوح نحو 700 ألف شخص منذ بداية ديسمبر الماضى جراء التصعيد العسكرى فى محافظتى إدلب وحلب شمال غربى سوريا.


سوريا

المعارضة السورية

الجيش السورى

ريف إدلب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

"فى 6 خطوات".. كيف يتم مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات؟

"فى 6 خطوات".. كيف يتم مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات؟

الصحة: توقيع الكشف المبكر عن التهاب الأعصاب على 360 ألف مريض حتى الآن

الصحة: توقيع الكشف المبكر عن التهاب الأعصاب على 360 ألف مريض حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة