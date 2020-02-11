سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول روسى: غواصة "كنياز فلاديمير" النووية الجديدة تدخل البحرية قريبا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:01 م
مسئول روسى: غواصة "كنياز فلاديمير" النووية الجديدة تدخل البحرية قريبا غواصة روسية ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس شركة بناء السفن الروسية المتحدة أليكسى رحمانوف، أن الغواصة حاملة الصواريخ (كنياز فلاديمير) ستدخل الخدمة فى البحرية الروسية خلال شهر ونصف الشهر تقريبا، مشيرا إلى أن هذه الغواصة تعتبر الغواصة الرئيسية من مشروع (بوريى-أ)، وقال رحمانوف - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" - : "لقد تم الانتهاء من اللمسات الأخيرة، وأجريت جميع الاختبارات على هذه الغواصة".

وأضاف:" أن هذه الغواصة هي أول طراد غواصة يعمل بالطاقة النووية تم بناؤه في ترسانة (سفيرودفينسك) بموجب مشروع (بوريي-أ) الحديث"، موضحا أنها تختلف عن الغواصات السابقة في هذا المشروع في قدرتها على التخفي بشكل أكبر.

وتابع:" لقد تم تحسين أنظمة المناورة فيها وتحتوي على نظام أكثر تطوراً للتحكم في الأسلحة".

يُذكر أن هذه الغواصة تحمل 16 صاروخا من طراز (بولافا) العابر للقارات، ويمكنها استخدام صواريخ كروز وطوربيدات.

 


غواصه روسيه

غواصه كنياز فلاديمير

روسيا

البحريه الروسيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة