مسئول روسى: غواصة "كنياز فلاديمير" النووية الجديدة تدخل البحرية قريبا

موسكو(أ ش أ)

أعلن رئيس شركة بناء السفن الروسية المتحدة أليكسى رحمانوف، أن الغواصة حاملة الصواريخ (كنياز فلاديمير) ستدخل الخدمة فى البحرية الروسية خلال شهر ونصف الشهر تقريبا، مشيرا إلى أن هذه الغواصة تعتبر الغواصة الرئيسية من مشروع (بوريى-أ)، وقال رحمانوف - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" - : "لقد تم الانتهاء من اللمسات الأخيرة، وأجريت جميع الاختبارات على هذه الغواصة".

وأضاف:" أن هذه الغواصة هي أول طراد غواصة يعمل بالطاقة النووية تم بناؤه في ترسانة (سفيرودفينسك) بموجب مشروع (بوريي-أ) الحديث"، موضحا أنها تختلف عن الغواصات السابقة في هذا المشروع في قدرتها على التخفي بشكل أكبر.

وتابع:" لقد تم تحسين أنظمة المناورة فيها وتحتوي على نظام أكثر تطوراً للتحكم في الأسلحة".

يُذكر أن هذه الغواصة تحمل 16 صاروخا من طراز (بولافا) العابر للقارات، ويمكنها استخدام صواريخ كروز وطوربيدات.