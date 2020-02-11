محافظ كفرالشيخ: بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وهيئة سكك حديد مصر

وأضاف محافظ كفر الشيخ، يوجد 49 سكن عاملين الدريسة سيتم توفير مساكن بديلة بانشاء مبني سكني لهم في أرض بمساحة 1100م2 ملك هيئة السكة الحديد تسمي سكن البحارة بجوار حديقة زويل، بالإضافة إلي أرض حديقة زويل والمحلات التجارية غرب السكة الحديد بمساحة اجمالية 2362م2، حيث يوجد غرب محطة سكة حديد كفرالشيخ منطقة عبارة عن محلات تجارية مقامة بمعرفة مجلس المدينة وحديقة زويل بمساحة 2362م2.

وقال المحافظ، وهناك منطقة محلات تجارية أنشأها مجلس مدينة كفرالشيخ شرق السكة الحديد بشارع علي عبدالشكور بطول 282 م2 وعرض 4 م بمساحة 1128م2، وفي مدينة دسوق، أرض شباك التذاكر بدسوق 302.5م2، جاري أعمال الإنشاءات" المبني يتكون من بدروم جراج، أرض محلات، أول علوي اداري، 5 دور سكني متكرر" ، وكوبري عتريس من دحروج "تطوير مزلقان عتريس" .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن البروتوكول يهدف إلى اﻻستثمار فى بعض المواقع التى تمتلكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر غير والتي تهدف إلي دفع عجلة التنمية وتوفير عدد فرص عمل لشباب المحافظة ومساهمة الشركة في الاستثمار والمشروعات بالمشاركة المجتمعية مع المحافظات والجهات المحلية.

وعلى جانب أخر أكد محافظ كفرالشيخ، تم تنفيذ 22 قرار إزالة للتعديات على أرض أملاك الدولة بمساحة 1135م2 بمركز ومدينة كفرالشيخ،كما تم تم تنفيذ 47 قرار إزالة للتعديات على أرض أملاك الدولة بمساحة 2164م2 بمركز ومدينة بيلا، كما تم ازالة قرار أرض زراعية خاصة بمساحة 2 فدان و 15 قيراط و 15 سهم، كما تم فصل مرافق ل10 حالات لتقاعصهم فى انهاء اجراءات التقنين وتم تنفيذ 5 اخلاء ادارى، خلال اليوم الثامن على التوالي بالموجة الـ 15 بمركزى كفرالشيخ وبيلا.

وقال محافظ كفرالشيخ، لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب، ولن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع.