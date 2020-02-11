محافظ جنوب سيناء :نسعي لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء ذكية

جنوب سيناء- فايزة مرسال

ألقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،محاضرة بعنوان " توفير الأماكن المفتوحة العامة داخل مدينة شرم الشيخ كأحد دعائم التنمية المستدامة " ،وذلك خلال المؤتمر الذي عقده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ضمن فعاليات “المنتدى الحضري العالمي” بأبوظبي ،بحضور أنا سوافا مسئول إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومحافظى القاهرة والجيزة وقنا ورئيس هيئة التخطيط العمراني بمصر، ورئيس صندوق تطوير العشوائيات بمصر، وخبراء التنمية الحضرية من دول العام.

حيث ألقى المحافظ خلال المحاضرة نبذة عن محافظة جنوب سيناء، واستعرض جهود محافظة جنوب سيناء في توفير الساحات والفراغات العامة بالمدن،وتعاون المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،والهيئة العامة للتخطيط العمراني في تعظيم دور الساحات العامة في تطوير منطقة الرويسات ومدينة شرم الشيخ ومدينة سانت كاترين.

وأكد محافظ جنوب سيناء خلال المحاضرة ،أن محافظة جنوب سينـــاء تتبني منهج التخطيط الآستيراتيجي، في تحديد الرؤية المستقبلية المتكاملة، لتنميـــــة المدن و التجمعــات الحضرية داخل أقليم المحافظة ،وذلك بمشـــاركة فعالة من كافة شركــاء التنميــة وتحقيقا" للآهــداف الآتيـة: الآستغلال الآمثل لكافة المقومات المتاحة مع ضمان استمرارها للآجيال القادمة، خلق مدن مستدامة وذكية ومرنة يمكنها أن تنافس علي مستوي اقليمها المحلي والدولي، تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأستخدام مؤشرات الآستدامة والتنافسية الآقليمية، تمكين المجتمعات المحلية من تحديد أولويات التنمية والآتفاق علي استراتيجيات التنمية، خلق فرص عمل جديدة بالمدن مما يسهم في تطوير الآقتصاد المحلي، تمكين المجتمعات من أدارة التغير ورؤية المستقبل بشكل أفضل، تحفيز المشاركة العريضة من كافة شركاء التنمية بالمدينة، تطوير خطط عمل ذات نتائج وأهداف وبرامج زمنية مع توزيع للآدوار والمسئوليات والميزانيات مع تشجيع الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.

واستعرض المحافظ جهود محافظة جنوب سيناء في توفير الساحات والفراغات العامة بالمدن حيث حرصت محافظة جنوب سيناء علي توفير كافة المناطق المفتوحة العامة التي تلبي أحتياجات السكان المحليين ورواد المدن من السائحين والزائرين وفقـــا" للمعايير التخطيطية السليمة.

وقال المحافظ : "نسعي حاليا في تحويل مدينة شرم الشيخ الي مدينة خضراء ذكية مستدامة يحصل فيها الفرد علي نصيب كبير من المساحات المفتوحة، مستعرضا بعض المناطق المفتوحة داخل مدينة شرم الشيخ والتي تلبي أحتياجات السكان المحليين والسائحين ( ترفيها" - ثقافيا" - أجتماعيا"- بيئيا")

واستعرض فودة تعاون المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والهيئة العامة للتخطيط العمراني في تعظيم دور الساحات العامة في تطوير منطقة الرويسات ومدينة شرم الشيخ ومدينة سانت كاترين ،مشيرا لتطوير المنطقة العشوائية ( الرويسات ) بالتعاون مع هيئة التخطيط العمرانى وبرنامج المستوطنات البشرية هابيتات للقضاء على العشوائيات وتوفير بيئة عمرانية صحية للمقيمين مع الحفاظ على الخصائص البيئية للمنطقة حيث ازالة التعديات على ارض ملك الدولة بمساحة حوالى 300 ألف م2 وتنفيذ عدد 496 وحدة سكنية بمنطقة الرويسات بمعرفة جهاز تعمير سيناء ( مرحلة اولى ) ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات والطرق والبنية التحتية وتطوير المناطق الدينية والآثرية بوادي الدير بمدينة سانت كاترين مع مراعاة كافة الاعتبارات البيئية والدينية.