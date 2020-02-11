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محافظ الوادى الجديد: التعاقد مع أطباء فى تخصصات نادرة من جامعة المنصورة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:45 ص
محافظ الوادى الجديد: التعاقد مع أطباء فى تخصصات نادرة من جامعة المنصورة اجتماع محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، مع وفد جامعة المنصورة، وعلى رأسهم الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون المجتمع وتنميه البيئة؛ لبحث أوجه التعاون لخدمه المحافظة فى مختلف المجالات، وذلك بحضور حنان مجدى نائب المحافظ واتفق الزملوط والمليجى على توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة فى العلاج عن بعد والتعاقد مع هيئة تدريس كلية الطب لسد العجز فى التخصصات النادرة.

وقدم الزملوط الشكر للجامعة على اختيارها الوادى الجديد لتنفذ فيها قافلة جسور الخير ٧ المتكاملة، متمنيا باستمرار الدعم خلال المرحلة القادمة.

يذكر أن جامعة المنصور أطلقت قافلة جسور الخير والتى تضم عدداً من ذوى الخبرة فى مجال الطب البشرى بتخصصات (الجراحة العامة، المسالك البولية، أوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، العظام، الأشعة، والتحاليل الطبية) لتوقيع الكشف على الأهالى وصرف الدواء بالمجان من الصيدلية المُرافقة للقافلة، وكذلك الطب البيطرى لتوقيع الكشف على الحيوانات والطيور وتقديم العلاج بالمجان، فضلاً عن وجود قافلة زراعية لمتابعة المحاصيل وتقديم الإرشاد والتوعية للمزارعين حول كيفية حماية المحاصيل الزراعية من فتك الآفات الزراعية.

وكانت جامعة المنصورة، الأحد الماضى ، قافلة متكاملة لدعم محافظة الوادى الجديد، فى مجال الطب البشرى والبيطرى والزراعة حيث أكد وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن القافلة برعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، وبإشراف وقيادة الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة، وتضم القافلة 30 فردا، بواقع 13 طبيبًا بشريًا، و 4 بيطريًا، و 2زراعيًا، و2 تمريض و 2 صيدلي، و 2 إداري، 3 إعلاميين وسكرتارية ومالي، و 2 سائقين.

أضاف محروس، أن القافلة الطبية تضمنت تخصصات العيون - الصدر - مخ وأعصاب - أطفال - جلدية وتناسلية - أنف وأذن وحنجرة - باطنه - أسنان - نساء وتوليد - جراحة عامة)، ونفذت القافلة أعمالها بالمجان بمستشفى الخارجة يومى ٩، ١٠ ، ومستشفى الداخلة يومى ١١، ١٢ فبراير الجاري.

وفى سياق متصل قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، السبت الماضى ، حصر جميع حالات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق تمهيدا لإجراء العمليات الجراحية المطلوبة من خلال القافلة الطبية المقرر تنفيذها بمحافظة الوادى الجديد بالتعاون مع مؤسسة "عملية الابتسامة" ومستشفيات جامعة أسوان فى الفترة من 21 وحتى 27 فبراير الجارى.

قال الزملوط، فى بيان صحفي، إنه تقرر بدء حصر الحالات من خلال التوجه لتسجيل بيانات الحالة بأقرب مستشفى أو وحدة صحية على مستوى المحافظة على إن تتحمل المحافظة تكاليف الانتقال والاقامة للحالات المرضية .

أضاف الزملوط أن المحافظة تنسق مع جميع المستشفيات الكبرى والمؤسسات الخيرية والجامعات الحكومية والخاصة لتقديم الرعاية الطبية المتكاملة للحالات الاولى بالرعاية بالمجان وذلك فى ضوء خطة المحافظة للتخفيف عن المواطنين وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة لهم .

 

 


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