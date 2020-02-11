محافظ المنوفية يحيل واقعة إهمال طبى بمستشفى قويسنا المركزى للنيابة العامة

المنوفية -محمد فتحى

أحال اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة إهمال طبى بمستشفى قويسنا المركزى للنيابة العامة للتحقيق، وذلك بعد أن تلقى المحافظ شكوى من والد الطفل"إبراهيم سامح إبراهيم " بقيام ممرضة الاستقبال بالمستشفى بعمل غرز لجرح متهتك بطول 8×10 سم بالركبة اليسرى دون أى أمر من طبيب الجراحة الموجود بالمستشفى، وذلك بالمخالفة لمهام وظيفة التمريض .

وأكد محافظ المنوفية على أنه لا تهاون فى أى إهمال يمس صحة المواطنين وأنه سيتم التعامل بكل حزم مع أى تقصير أو إهمال طبى، فصحة المواطن خط أحمر وحقه فى رعاية صحية ذات جودة هو حق أصيل من حقوقه الأساسية التى تولى الدولة اهتماما كبيرا بها .

وكان والد الطفل قد توجه الى مستشفى قويسنا المركزى لتلقى نجله الرعاية الصحية اللازمة إثر إصابته بحادث، وقام الطبيب النوبتجى بالاستقبال بالكشف الظاهرى على الطفل وتسجيل العلامات الحيوية له وطلب عرض جراحة وعظام، وقامت ممرضة الاستقبال بعمل غرز بدون أى أوامر من الأطباء، وبناء على اعتراض أهل الطفل على قيام الممرضة بعمل الغرز تم استدعاء أخصائى الجراحة المتواجد بالمستشفى وقام بفك الغرز وعمل غرز جراحية جديدة للطفل وجبيرة بواسطة أخصائى العظام .

وأفاد أخصائى الجراحة بأنه كان يقوم بإجراء عملية جراحية وفور إخطاره تم التوجه لغرفة الاستقبال وعمل اللازم و وأنه لم يقم بإعطاء الممرضة أى تعليمات لعمل الغرز .

كما قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية التحفظ على جرار زراعى بمقطورة بدون لوحات معدنية بالحملة الميكانيكية للمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، أنه تم ضبط جرار زراعى ملك المواطن م . أ .م المقيم بقرية الماى بمركز شبين الكوم صاحب الجرار وذلك أثناء إلقاء نواتج الهدم على الطريق الرئيسى شبين الكوم – قويسنا زمام الوحدة المحلية بقرية المصيلحة، وعلى الفور تم تحرير محضر إثبات حالة للواقعة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لا تهاون مع أى مخالفات يتم ضبطها وسيتم التعامل بكل حزم مع المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم وذلك فى إطار الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الجمالى والارتقاء بالمستوى الحضارى للمحافظة .

الجدير بالذكر بأنه قد أصدر محافظ المنوفية توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتحفظ على أية سيارة تقوم بإلقاء نواتج الهدم كل فى نطاقه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية سيارة تلقى مخلفات هدم لغرفة العمليات بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية (2222035- 2224899- 2239804) لسرعة التعامل الفورى معها.



التحفظ على الجرار