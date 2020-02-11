محافظ المنوفية: تحرير 553 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحرير 553 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية، وذلك لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين .

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة خلال الفترة من 31/ 1/ 2020 وحتي 6 فبراير الحالى، أسفرت عن تحرير 116 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، و231 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا بدون ترخيص، و206 محاضر مواد بترولية .

وأضاف أنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها، تحرير محضر جنح رقم 1829 لسنة 2020جنح شبين الكوم ضد صاحب محل مستلزمات طبية لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وحيازة وعرض للبيع أدوية بشرية منتهية الصلاحية، وتحرير محضر جنحة رقم 1529 لسنة 2020 جنح قسم شبين الكوم ضد صاحب محل مستلزمات طبية وذلك لحيازة وعرض للبيع مستلزمات طبية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على عدد 300أمبول أدوية بشرية منتهى الصلاحية و200 سرنجة لتداولها بأماكن غير مصرح بها .

كما تم تحرير محضر جنحة رقم 3106 ضد صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر بناحية المنطقة الصناعية بقويسنا وتم ضبط 1 طن سلفات البوتاسيوم مجهول المصدر ، بالإضافة إلى تحرير محضر جنحة رقم 120 لسنة 2020جنح " أ د ط " بناحية بهواش بمركز منوف لتجميعه سلع تموينية مدعمة من قبل الدولة لبيعها بالسوق السوداء وتم التحفظ على 16 كرتونة زيت طعام.

وشدد محافظ المنوفية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحماية المواطنين ضد أى تلاعب.