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محافظ القاهرة: استرداد 340 ألف متر من أملاك الدولة خلال 10 أيام

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:55 ص
محافظ القاهرة: استرداد 340 ألف متر من أملاك الدولة خلال 10 أيام استرداد 340 ألف متر من املاك الدولة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن قوات إنفاذ القانون بالمحافظة تمكنت حتى اليوم العاشر من بداية الموجة 15 لاسترداد أراضى الدولة " حق الشعب " من تنفيذ 143 قرار إزالة، ليصل إجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة المتعدى عليها حتى الآن 340 ألف متر مربع.
 
وأضاف محافظ القاهرة أن المنطقة الجنوبية احتلت المرتبة الأولى فى أعمال الإزالة بـ 291 ألف متر مربع بعد تنفيذ 59 حالة إزالة تلتها المنطقة الشرقية باسترداد 44 ألف متر مربع ناتج تنفيذ 20 حالة إزالة.
 
وأكد المحافظ أن ملف ازالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة يأتي فى مقدمة اولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من اجل عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز 
وأوضح المحافظ أن الموجه الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية على أراضى الدولة، والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جديتها ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التى أقرت لجنة التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط ، بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة .
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شارك فى إحدى الحملات ضمن الموجة الـ15 لاسترداد أراضى الدولة، حيث أعلن أن العاصمة استردت فى أقل من أسبوع من بدء الموجة الـ 15 لاسترداد أراضى الدولة ما يقارب 102 ألف متر مربع من الأراضى المتعدى عليها تمثل حصيلة تنفيذ 34 حالة إزالة، مشيراً إلى أن المنطقة الجنوبية احتلت المرتبة الأولى فى أعمال الإزالة بـ 63.6 ألف متر مربع بعد تنفيذ 14 حالة إزالة تليها المنطقة الشرقية باسترداد 38 ألف متر مربع ناتج تنفيذ 18 حالة إزالة.

استرداد 340 ألف متر من املاك الدولة (1)
استرداد 340 ألف متر من املاك الدولة (1)

استرداد 340 ألف متر من املاك الدولة (2)
استرداد 340 ألف متر من املاك الدولة (2)

استرداد 340 ألف متر من املاك الدولة (3)
استرداد 340 ألف متر من املاك الدولة (3)

 

 


اراضي الدولة

محافظة القاهرة

اخبار مصر

املاك الدولة

الموجة ال15

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