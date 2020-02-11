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محافظ الغربية يستقبل وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:28 م
محافظ الغربية يستقبل وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة محافظ الغربية يستقبل وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
الغربية – فريق المحافظات

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استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المتمثل في اللواء وليد تمام مدير المتابعة الميدانية والمهندس كرم خليفة مدير متابعة الجهات الحكومية والمهندسة معزوزة محمد مدير متابعة الجهات ومسئول المحافظة.

وتناول اللقاء استعراض موقف المحافظة للتعامل مع المنظومة والرد على شكاوى المواطنين لتعظيم الإيجابيات وتلافى نقاط الضعف، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

وفى هذا الإطار أكد محافظ الغربية التعامل بجدية تامة مع منظومة الشكاوى لحل مشاكل المواطنين والرد عليها في أسرع وقت ممكن بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

من جانبه؛ أشار اللواء وليد تمام إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية تعد واجهة عصرية للحكومة تحقق رغبتها في  تحقيق التواصل  مع  المواطنين عن طريق تكنولوجيا المعلومات.

كما استعرض المهندس أكرم خليفة مصادر تلقى الشكاوى منها الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www.shakwa.eg  وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع موقف تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مع الحالات الطبية التى رصدتها، خلال شهر يناير 2020، وذلك خلال تقرير تلقاه من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، أشار إلى أنها رصدت 5190 شكوى وطلب استغاثة تتعلق بالنواحى الطبية الشهر الماضي، تم فحصها، ودراستها، وتوجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، وكان من بينها عدد 471 حالة لمواطنين بمحافظات الجمهورية تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً بمختلف التخصصات الطبية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية التعامل السريع مع الحالات الطبية، وكذا التنسيق بين الجهات المختلفة، لتقديم الخدمة لصاحب الشكوى، أو الاستغاثة، فى أحد المستشفيات التابعة للدولة، وكذا التنسيق الذى يتم مع هيئة الإسعاف، موجها الشكر لكل الجهات التى تبدى تعاونا ملحوظا فى تقديم الخدمات المختلفة لأصحاب الشكاوى التى تتعامل معها المنظومة.

 

 


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