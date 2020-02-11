محافظ الدقهلية: لن أترك أى مسئول فى موقعة يوجد تحت قيادتة موظفين فاسدين

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على الضرب بيد من حديد على كل أشكال الفساد فى مواقع العمل التنفيذى بنطاق المحافظة ، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ الدقهلية اليوم، لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ووكلاء الوزارات مديرى مديريات الخدمات.

وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، ومنال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة، وقال "مختار" أنه لن يترك أى مسئول فى موقعة يوجد تحت قيادتة موظفين فاسدين لم يتخذ معهم الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على مقدرات الدولة، أضاف مختار قائلا "ليه سايبين الفاسدين فى مواقعهم ولصالح مين؟!"

وأضاف أنه سيتم النقل الفورى من موقع العمل وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأوضح أن تكرار الممارسات الفاسدة فى العمل قد يصل إلى العزل من الوظيفة، وأشار أنه لن يتواجد فى منظومة العمل شخص فاسد مطلقا .

وأضاف محافظ الدقهلية قائلا "والله سنسأل عن كل واحد أتظلم بسببنا "

من ناحية أخرى طلب محافظ الدقهلية، بضرورة إعاده تنظيم الحملة الميكانيكية والاستفادة القصوى من المراكز التكنولوجية لصالح الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة مجالات الخدمات اليومية .

كما أكد المحافظ على ضرورة تنظيم العمل فى قطاع النظافة خلال تلك الفترة حتى إنهاء مشكلة شركة التجميع ، من خلال عمل محطات نقل وسيطة يتم من خلالها النقل إلى المقلب فى قلابشو أو إلى المقلب القديم حتى يتم تشغيل المصانع الجديدة، وفى مقدمتها مصنع سندوب والمقرر البدء فى تنفيذه قريبا .

ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء عدم المغالاه فى عقود النظافة للمحلات، وذلك بحد أدنى 30 جنيه شهريا بواقع جنيه واحد يوميا، وأشار المحافظ إلى عدم التقصير مطلقا فى تشغيل منظومة النظافة بإعتبارها أحد الاحتياجات التى تمس حاجة المواطنين اليومية .