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محافظ الجيزة: الحفاظ على الطابع الثقافى والتاريخى خلال تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:11 م
محافظ الجيزة: الحفاظ على الطابع الثقافى والتاريخى خلال تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى اليوم الثالث للدورة العاشرة للمؤتمر الحضرى العالمى المنعقدة فى أبو ظبى بدولة الأمارات من يوم 8 إلى 13 فبراير الجارى حيث تم عرض العديد من الرؤى، التى شملت ما يتيحه التوسع الحضري من فرصا كبيرة للتغلب على التحديات العالمية الكبرى إضافة إلى إطلاق المدن الذكية التى تركز على أستخدام التقنيات الرقمية ودورها فى تقديم الخدمات بشكل أفضل للجمهور. 
 
وحضر محافظ الجيزة الجلسات الحوارية حول الحداثة والتقاليد التى تناقش جهود تعزيز ربط الثقافة بالابتكار فى المدن إضافة إلى تمكين الحكومات المحلية للنهوض بأهداف التنمية المستدامة وعناصر التمويل والبيانات والطاقة.
 
وأكد محافظ الجيزة الحرص على الحفاظ على طبع المحافظة التاريخى والثقافى والمعمارى من خلال تطوير المناطق المحيطة بالإهرامات والمتحف المصرى الجديد وسوف تصمم محطات أتوبيسات النقل السريع بطريقة معمارية تعكس الطبع التاريخى للمنطقة بالإضافة إلى هذة الجهود تم تخصيص محور خاص بالثقافة باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة  وهى رؤية مصر 2030.
 
حيث تم التأكيد على الأهداف التى تعمل الدولة على تنفيذها لتعظيم الاستفادة من التراث الثقافى مثل دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد مما يساهم فى تقليص الفجوات الجغرافية فى الخدمات المقدمة وزيادة دعم النشاط الثقافى الأهلى، حيث أكد محافظ الجيزة على أهمية دور المحافظات والحكومات فى توافق المشروعات مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية والدولية والتى تعزز التحضر المستدام .
 
وأشاد راشد بالتمثيل المصرى فى فعاليات المؤتمر مؤكداُ انه تم أفتتاح المعرض المصرى، الذى يضم العديد من الرؤى والمشروعات القومية التى قامت بها الدولة المصرية فى العديد من المجالات التى تتعلق بتطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر احتياجاً.
 
ويشارك فى المؤتمر وفد مصرى على رأسه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. 
 

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