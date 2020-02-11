محافظ البحيرة يحيل 55 موظف للتحقيق لغيابهم وتقصيرهم فى العمل

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،القيادات التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وشن حملات تفتيشيه مفاجئة علي المنشآت والمصالح الحكومية والمنشآت الصحية بنطاق المحافظة وذلك لتحقيق الانضباط الإدارى داخلها وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.
وفى هذا السياق قرر محافظ البحيرة،احالة 55 موظف بمركز الرحمانية للتحقيق لاهمالهم وغيابهم عن العمل دون سند قانونى،ويأتى هذا القرار وفقا للحملة المكبرة للانضباط الإداري التى قامت بها الوحدة المحلية بمركز ومدينة الرحمانية برئاسة هشام عابدين.
وأسفرت تلك الحملة عن إحالة 21 طبيب وممرض بوحدة الكفر الجديد للتحقيق بسبب عدم الالتزام بمواعيد الحضور الرسمية،وكذلك إحالة 11 موظف بالوحده الصحية بعزبة المجد للتحقيق لترك محل عملهم بدون إذن رسمى، كما تم إحالة 6 موظفين للتحقيق بسبب الغياب بدون سند قانوني وإحالة 4 اخرين للتحقيق من العاملين بوحدة الملاريا بسبب عدم الالتزام بمواعيد الحضور الرسمية،وإحالة 3 من الشئون الاجتماعية بالكفر الجديد و إحالة 2من العاملين بالوحدة البيطرية بالكفر الجديد للتحقيق،كما تم إحالة 7 من العاملين بالجمعية الزراعية بالكفر الجديد للتحقيق بسبب عدم الالتزام بمواعيد الحضور الرسمية.
وشدد محافظ البحيرة علي استمراروتكثيف حملات الرقابة والمتابعة علي المنشآت الخدمية والصحية بجميع مدن ومراكز المحافظه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين مؤكداً عدم قبوله أي تقصير.
يذكر أن محافظ البحيرة احال 146 من العاملين بالمصالح الحكومية والوحدات الصحية للتحقيق لتقصيرهم وغيابهم عن العمل دون سند قانونى،وتضمن قرار محافظ البحيرة إحالة 128 من العاملين بالدلنجات للتحقيق لعدم الالتزام الإداري وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة حيث تم متابعة الانضباط الإداري وسير العمل بالمستشفى العام و بالوحدة الصحية بقرية درشاى.
كما قرر محافظ البحيرة إحالة 66 طبيب وموظف وفني وعامل بمستشفى أبو حمص للتحقيق لعدم الالتزام الإداري وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة.
وفى هذا الصدد قرر اللواء هشام امنة محافظ البحيرة تكليف نائب لكل رئيس مدينة فى قطاع الكهرباء وآخر للنظافة بالإضافة إلى مسئول متابعة الأزمات بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة بالقرى مؤكدا ان مواطني قرى المحافظة لهم كل الحق فى الحصول على كافة الخدمات والاهتمام فى شتى القطاعات المختلفة،مضيفا انه لن يتهاون مع اى تقصير فيما يخص اعمال صيانة اعمدة الكهرباء وتأمينها واصلاح اى عطل على الفور واستبدال الاعمدة التالفة او المائلة مع رفع تقرير دورى بالاعمال التى تمت فى هذا الشأن.
كما قرر محافظ البحيرة تكليف نائب آخر لرئيس كل مدينة تكون مهمته هى قطاع النظافة ومتابعة المنظومة بالمدينة والقرى التابعة لرفع كافة التراكمات اولا باول والوصول الى مدينة وقرية نظيفة ،مع إعفاء نواب رئيس المدينة لقطاعى الكهرباء والنظافة من أى أعباء أخرى سوى متابعة كل منهم للقطاع المنوط به والعمل على تنفيذ كافة التوجيهات الصادرة لهم فى هذا الشأن.
ووجه بالتنسيق مع مديرية الرى بنقل جميع المخلفات ونواتج التطهير التى تتم للترع والمصارف من جانب الطرق الموازية لها حرصا على النظافة وسلامة الطريق والمواطنين.
ووجه محافظ البحيرة رؤساء المدن بالتواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم وعقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين وكذلك تفعيل منظومة الشكاوى والخط الساخن وحلها على الفور.
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