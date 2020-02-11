محافظ البحيرة يحيل 55 موظف للتحقيق لغيابهم وتقصيرهم فى العمل

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،القيادات التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وشن حملات تفتيشيه مفاجئة علي المنشآت والمصالح الحكومية والمنشآت الصحية بنطاق المحافظة وذلك لتحقيق الانضباط الإدارى داخلها وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

وفى هذا السياق قرر محافظ البحيرة،احالة 55 موظف بمركز الرحمانية للتحقيق لاهمالهم وغيابهم عن العمل دون سند قانونى،ويأتى هذا القرار وفقا للحملة المكبرة للانضباط الإداري التى قامت بها الوحدة المحلية بمركز ومدينة الرحمانية برئاسة هشام عابدين.

وأسفرت تلك الحملة عن إحالة 21 طبيب وممرض بوحدة الكفر الجديد للتحقيق بسبب عدم الالتزام بمواعيد الحضور الرسمية،وكذلك إحالة 11 موظف بالوحده الصحية بعزبة المجد للتحقيق لترك محل عملهم بدون إذن رسمى، كما تم إحالة 6 موظفين للتحقيق بسبب الغياب بدون سند قانوني وإحالة 4 اخرين للتحقيق من العاملين بوحدة الملاريا بسبب عدم الالتزام بمواعيد الحضور الرسمية،وإحالة 3 من الشئون الاجتماعية بالكفر الجديد و إحالة 2من العاملين بالوحدة البيطرية بالكفر الجديد للتحقيق،كما تم إحالة 7 من العاملين بالجمعية الزراعية بالكفر الجديد للتحقيق بسبب عدم الالتزام بمواعيد الحضور الرسمية.

وشدد محافظ البحيرة علي استمراروتكثيف حملات الرقابة والمتابعة علي المنشآت الخدمية والصحية بجميع مدن ومراكز المحافظه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين مؤكداً عدم قبوله أي تقصير.