محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فلسطين لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ اﻹسكندرية، بمكتبه اليوم الثلاثاء، السفير حسام الدباس قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، لبحث سبل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين ومناقشة أهم الموضوعات التي تهم الجالية الفلسطينية بالإسكندرية، في بداية اللقاء رحب المحافظ بالقنصل، وأشار إلى أن الإسكندرية تفخر بأن على أرضها قنصلية عامة لدولة فلسطين، وهو ما يؤكد حب الشعب الفلسطيني لمدينة الإسكندرية، وسنظل دائما داعمين للأشقاء الفلسطينيين على أرض الإسكندرية.

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية لها الأولوية القصوى في سياسة مصر الخارجية، مؤكدا أن مصر تعمل بجهود مخلصة لنصرة القضية الفلسطينية ولتحقيق الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط، كما أن مصر ستظل دائما بجوار شقيقتها فلسطين.

من جانبه أكد القنصل على حب ودعم الشعب المصري لشقيقه الفلسطيني على مر العصور، مشيرا إلى حرص القنصلية على استمرار التعاون وتوطيد العلاقات خاصة أن الإسكندرية تمتاز بالعديد من الصفات الأخرى وتعد من أفضل محافظات مصر.

من جهة أخرى اكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال لقائه بأعضاء المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية؛ على أهمية النزول على الأرض، والعمل على زيادة برامج وعي المرأة، وتحسين أحوالها الاقتصادية في المناطق المهمشة والأكثر احتياجا، وطالب الشريف من أعضاء المجلس القومي التعاون مع المحافظة للبدء الفورى فى تنفيذ تلك البرامج بهدف الارتقاء بكافة احتياجات المرأة الأساسية والإسراع فى خلق فرص عمل وموارد جديدة تلبي احتياجاتها.

وتناول اللقاء؛ حصاد عمل المجلس خلال عام 2019 ورؤية، وأهداف المجلس خلال الفترة المقبلة والتى من بينها العمل على نشر التوعية بين السيدات وأهمية مشاركتها المجتمعية بكافة المجالات.