محافظة الجيزة: قروض لتمويل مشروعات صغيرة للشباب من 5 إلى 20 ألف جنيه

نظمت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب ندوة للشباب عن كيفية عمل دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وشهدت فعاليات الندوة حضور كبير من قبل الشباب الراغبين فى الاستفادة من ما يتم طرحة بالمناقشات حيث حضر حوالى 200 شاب وفتاة من مختلف الأعمار.

وقامت القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة بإجراء العديد من المناقشات مع الشباب وعرض العديد من الرؤى حيث شهدت الندوة حضور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة واللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة وحاتم مكرم رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب.

وعرضت قيادات محافظة الجيزة المجهودات التى يتم تنفيذها لصالح الشباب من أعمال تطوير لأسواق شباب الخريجين البالغة 20 سوقا لشباب الخريجين داخل المحافظة لإتاحة فرص العمل للشباب للتصنيع والإنتاج وفتح آفاق عمل لهم وتنظيم الملتقيات الوظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى 3 نوادى تكنولوجية لتأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل.

كما يتم إتاحة قروض لعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب تتراوح قيمتها من 5 إلى 20 ألف جنيه من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب والقروض التى يتيحها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشهدت الندوة فى جلساتها الحوارية تعريف ما هى دراسة الجدوى وأوضاع السوق وحجم الاستثمارات اللازمة وكذلك تقدير الأرباح المتوقعة إضافة إلى سبل نجاح أى مشروع وطرق التسويق الصحيحة التى تضمن ان يحقق المشروع المستهدف له، إضافة إلى تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع للعملاء المستهدفين لمنتجات المشروع وحاجات ورغبات العملاء المستهدفين ونشاط المنافسين ومنتجاتهم وأسعارها فى السوق المستهدفة الفجوات والفرص المتاحة التى يمكن استغلالها لصالح المشروع، بالإضافة إلى الدراسات الفنية والمالية للمشروع ويشمل تحديد موقع ومساحة ومواصفات وتكاليف مقر المشروع وتكاليف العمالة و احتياجات وتكاليف المشروع من المعدات والادوات والتجهيزات و الخامات ولوازم الإنتاج إضافة إلى دراسة الإيرادات والمصروفات ومدى نجاح المشروع وتحقيق هامش الربح الذى يضمن تقدمه والتوسع به.