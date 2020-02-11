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الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:54 م
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لماذا انتحر مزارع أمام المحكمة؟.. قضية نسب وراء القصة (فيديو)

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:25 م
لماذا انتحر مزارع أمام المحكمة؟.. قضية نسب وراء القصة (فيديو) انتحر مزارع أمام المحكمة
الدقهلية ـ شريف الديب

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رفع "م.ع.ا"، 47 سنة مقيم بقرية "أوليلة" بدائرة مركز ميت غمر، فى محافظة الدقهلية، دعوى قضائية ضد زوجته لنفى نسب أحد الأطفال منها له، وعندما قررت المحكمة تأجيل القضية قرر قتل نفسه بتناول مادة سامة .
 
 
1. م.ع 47 سنة مزارع مقيم بقرية "أوليلة" التابعة لمركز ميت غمر 
2. اختلف مع زوجته واتهمها بسوء سلوكها. 
3. شك فى أحد أبنائه فأقام دعوى على زوجته بنفى نسبه لأحد الأطفال منها 
4. الدعوى تم تداولها منذ فترة داخل محكمة الأسرة بميت غمر
5. كان مقررا جلسة اليوم 10 فبراير للفصل لنظر الدعوى
6. المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى إلى الشهر المقبل
7. كان العامل يحمل معه زجاجة بها مادة سامة قام بإعدادها قبل الجلسة
8. قرر التخلص من حياته بعد قرار التأجيل وشرب السم
9. سقط أمام قاعة محكمة الأسرة بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة
10. النيابة تقرر نقل الجثة إلى المشرحة

قضية نسب

انتحر مزارع

محكمة الأسرة

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