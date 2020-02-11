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لقطات جديدة لمعاناة طائرة فى الإقلاع والهبوط بمطار برمنجهام بسبب عاصفة كيارا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:32 م
لقطات جديدة لمعاناة طائرة فى الإقلاع والهبوط بمطار برمنجهام بسبب عاصفة كيارا الطائرات لا تستطيع الهبوط فى المطار
كتب محمد شعلان

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ما زالت المملكة المتحدة تعانى من آثار العاصفة كيارا التى تضرب بريطانيا ودول شمال قارة أوروبا، وتتوالى اللقطات بشكل يومى من المعاناة التى تعيشها حركة الطيران فى بريطانيا والحذر داخل المطارات والطائرات خوفا من وقوع حوادث تعصف بحياة الكثير من الأرواح، ونقلت وسائل إعلام عالمية مقاطع فيديو جديدة لمعاناة حركة الطيران بسبب العاصفة الجوية كيارا وتأثير هذه العاصفة على هبوط الطائرات.

فيديو يظهر معاناة الطائرات فى مطار برمنغهام فى المملكة المتحدة، فى الإقلاع والهبوط، بسبب الأجواء العاصفة والرياح القوية التى وصلت سرعتها إلى أكثر من 90 ميلًا فى الساعة، نتيجة عاصفة سيارا التى تضرب المنطقة، وتسببت فى إلغاء مئات الرحلات الجوية وخدمات القطارات.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/pETg1EL1EF

صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 11, 2020

وأظهر فيديو جديد معاناة الطائرات فى مطار برمنجهام فى المملكة المتحدة البريطانية، فى الإقلاع والهبوط، بسبب الأجواء العاصفة والرياح القوية التى وصلت سرعتها إلى أكثر من 90 ميلًا فى الساعة، نتيجة عاصفة كيارا التى تضرب منطقة شمال قارة أوروبا، وتسببت فى إلغاء مئات الرحلات الجوية وخدمات القطارات.

واجتاحت العاصفة كيارا بريطانيا وشمال قارة أوروبا وتسببت فى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تجاوزت سرعتها 145 كيلو مترا فى الساعة فى بعض المناطق، الأحد، مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية ومباريات رياضية وإيقاف خدمات قطارات.

وأصدرت السلطات فى بريطانيا أكثر من 200 تحذير من الفيضانات فى مختلف أنحاء البلاد التى شهدت أقصى سرعة للرياح فى أبيردارون بويلز وبلغت 149 كيلومترا فى الساعة، وصدر تحذير شديد من الفيضانات فى يوركشير بشمال إنجلترا.

وتسببت العاصفة فى إلغاء العديد من المباريات المهمة بالدوريات الأوروبية الكبرى التى كان مقررا إقامتها من أجل ضمان حالة من الأمان، سواء للجماهير أو اللاعبين.

وعلى جانب آخر، أعلنت شركة "إينيديس" المشغلة لشبكة توزيع الكهرباء الفرنسية انقطاع الكهرباء عن 130 الف منزل فى شمال وشرقى فرنسا جراء العاصفة العنيفة "كيارا" التى تجتاح منذ أمس الأحد، شمال غرب أوروبا وخصوصا بريطانيا، وقالت الشركة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الاثنين، أن المناطق الأكثر تضررا من انقطاع التيار الكهربائى هى "بريتانى" و"نورماندى" و"أوت دو فرانس" أعلى فرنسا و"جراند إست" الشرق العظيم و"إيل دو فرانس" والوسط.

يذكر أن فرنسا وضعت 42 مقاطعة فى شمال البلاد الأكثر عرضة لخطر العاصفة تحت التنبيه البرتقالى، ودعت السكان لتجنب الغابات والمناطق الساحلية والإبحار وينتظر هبوب رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومتر فى الساعة.


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هبوط طائرات

عاصفة كيارا

كيارا

حركة الطيران

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