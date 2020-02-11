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كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:00 ص
كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات طلاب الثانوية العامة.. ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الثانوية العامة كتابة الاستمارة الورقية مع بداية الفصل الدراسى الثانى، حددت خطوات كتابة الاستمارة الورقية لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها 7 يونيو المقبل، موضحة أن الطالب يقوم بكتابة استمارة الامتحان بخط يده تحت إشراف مسئول شئون الطلبة والمرشد التعليمى بالمدرسة طبقا لما قام بتسجيله إلكترونيا وتسليم أصل شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للطالب.

 

وأوضحت الوزارة أن الطالب وولى أمره يلتزمون بالتوقيع على الإقرار المرفق باستمارة التقدم والخاص بعدم حيازة المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان بعد إطلاعه على القرار الوزاري المنظم للامتحانات، وتعتمد المدارس الاستمارات وكشوف 150 د" امتحانات المطبوعة من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة بعد مراجعتها ويتم تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة لبدء عملية التحضير للامتحان في موعد غايته الخميس 26 مارس 2020.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه عند تحرير الاستمارة يكتب اسم الطالب رباعيا من واقع شهادة الميلاد دون اختصار مع مراعاة الأتى، لا يكتب أى لقب أو صناعة أو وظيفة قبل اسم الوالد مثل" الحاج أو الشيخ أو الأستاذ أو القس أو المهندس أو المرحوم"، إلا إذا كان ذلك واردا في شهادة الميلاد، ولا يتكرر اسم الوالد إذا كان مقرونا باسم الطالب في الخانة المخصصة في شهادة الميلاد.

وأكدت الوزارة على أنه يوضح في استمارته اللغة الأجنبية الأولى " الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية"، واللغة الأجنبية الثانية " الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الاسبانية أو الصينية" التي يرغب الامتحان فيها على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الثانية إذا كانت لغته الأولى هي الفرنسية أو الألمانية، مشددة على أنه تلصق ثلاث صور حديثه للطالب.

 


التربية والتعليم

استمارة التقدم للامتحان

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