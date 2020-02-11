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كاميرات المراقبة أول خيوط محاولة التوصل لقاتل مسن خنقا بالجيزة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:39 ص
كاميرات المراقبة أول خيوط محاولة التوصل لقاتل مسن خنقا بالجيزة قتل - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة لكشف غموض مقتل مسن داخل شقته، بعد العثور عليه مخنوقة بواسطة "كوفية"، وتبين من معاينة مسرح الجريمة، أن القاتل خنق الضحية بصالة الشقة، ويستمع رجال المباحث لأقوال جيران المجني عليه، وأصحاب المحال التجارية المجاورة للتوصل لهوية آخر المترددين على القتيل، خاصة أنه يقيم بمفرده.

وكشفت مناظرة جثة القتيل عدم العثور على أى إصابات ظاهرة بجسد المجنى عليه، وعثر على آثار خنق حول رقبته.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة مسن داخل شقته، وكشفت المعاينة أن الضحية تعرض للقتل على يد مجهولين، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وجمع المعلومات، لكشف المترددين على القتيل، وفحص خلافاته، للتوصل للدافع وراء مقتله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ومن جانب آخر، قال شهود عيان فى حادث مقتل شاب يعمل بسنترال بشارع العشرين، بمنطقة فيصل بالجيزة، إن القاتل يعمل بائع ويفترش بضاعته أمام السنترال الذى يعمل به الضحية، ونشب خلاف بينهما على مكان البيع، مما دفع البائع لقتل الشاب بسلاح أبيض.

وأضاف شهود العيان أن المتهم تم التحفظ عليه من جانب الأهالى، وتم تسليمه لرجال المباحث، الذين وصلوا لمكان الجريمة، وجارى مناظرة جثمان القتيل ومعاينة مسرح الحادث، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة فيصل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وجارى إجراء التحريات لكشف تفاصيل الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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