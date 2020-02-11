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قُتل مخنوقا.. المناظرة تكشف كيفية مقتل مسن بالجيزة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:00 ص
قُتل مخنوقا.. المناظرة تكشف كيفية مقتل مسن بالجيزة جثه،ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف- كريم صبحى

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كشفت مناظرة جثة مسن تم العثور عليه مقتولا داخل شقته بالجيزة، تعرضه للخنق بواسطة "كوفية"، كما لم يتم العثور على أى إصابات ظاهرة بجسد المجنى عليه، وعثر على آثار خنق حول رقبته.

 

ويفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة خلافات الضحية والمترددين عليه لكشف غموض الحادث.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة مسن داخل شقته، وكشفت المعاينة أن الضحية تعرض للقتل على يد مجهولين، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وجمع المعلومات، لكشف المترددين على القتيل، وفحص خلافاته، للتوصل للدافع وراء مقتله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ومن جانب آخر، نفى أفراد أسرة مالك سوبر ماركت، قٌتل على يد حداد بأبو النمرس، وجود علاقة قرابة بين الضحية والمتهم، وأكدوا أنه ليس ابن عمه كما ردد البعض.


وأجرى المتهم معاينة تصويرية لكيفية تنفيذه الجريمة، وأرشد عن مصدر حصوله على السلاح النارى المستخدم في الحادث، وهو عبارة عن بندقية خرطوش، تم ضبطها، بالإضافة إلى 6 طلقات من ذات العيار، تم التحفظ عليها لفحصها من جانب خبراء الأدلة الجنائية.

 

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة، التي سجلت مشهد إطلاق القاتل الرصاص تجاه المجنى عليه أثناء وجوده بمحل السوبر ماركت الخاص به، حيث أصابه برش خرطوش ببطنه وصدره، وحاول عدد من الجيران إنقاذه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

 

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح الجريمة، وتم التحفظ على عينات دماء المجنى عليه، كما تم العثور على فوارغ طلقات أطلقها المتهم، تمهيدا لإعداد تقرير وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق.

 

ومن جانبه، اعترف المتهم بارتكابه الجريمة، وإطلاق النار على المجنى عليه بواسطة بندقية خرطوش، مشيرا إلى أن الدافع وراء قتله مناصرة الضحية لاثنين من أبناء عمه، بسبب خلافاته حول الميراث.

 

وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم فى الجريمة، وتم ضبطه، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.


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