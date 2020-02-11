قيادية تركية معارضة لـ"أردوغان": أنت من تصنع القمامة بوسائل التواصل الاجتماعى

كتب أحمد عرفة

أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركى المعارض، بيرفين بولدان، ردت على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول وسائل التواصل الاجتماعي، واعتباره إياها قمامة، حيث قالت بولدان أثناء كلمتها باجتماع الحزب الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالبرلمان التركي، ردًا على كلمات أردوغان، إن المتصيدين من حزب العدالة والتنمية هم من صنعوا القمامة بداخل مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركى المعارض، بشأن الحوادث التي شهدتها تركيا مؤخرًا، من زلزال مدينة إلازيغ، وحادثة الانهيار الجليدي بمحافظة فان، وحادثة الطائرة بمطار صبيحة، قائلة: لسوء الحظ بسبب عدم اتخاذ التدابير اللازمة تستمر الكوارث الطبيعية في حصد أرواح المواطنين، فقد بنوا نفقًا للثلوج في مكان لن يحدث فيه أي انهيار ثلجي، وبينما كان المواطنون أسفل الانهيار كان رئيس حكومة العدالة والتنمية يوزع الشاي في أحد مؤتمراته بمدينة كيريك قلعة.

واستطردت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركى المعارض،: ذلك لم يدهشنا على الإطلاق، فرئيس الجمهورية المسئول عن هذا البلد الذي شهد خسائر في الأرواح، يكون بلا ضمير ليعقد مثل ذلك المؤتمر في هذا الوقت، وعلى الرغم من أن السياسيين، وخاصة من الحكومة، يزورون أماكن حدوث الانهيارات الثلجية قبيل كل انتخابات، ويعدون الناس باستثمارات، ويشددون على أهمية بناء أنفاق للثلوج، لكن تلك الوعود لا تتحقق، فسلطة العدالة والتنمية لا تتحرك عندما يتعلق الأمر بحياة المواطنين، لكنها تتحرك عند بناء القصور وقناة إسطنبول.

وانتقدت بولدان محاولة السلطة تكميم الأفواه، قائلة: يهددون مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قائلين إن ذلك جريمة، ويحاولون إسكات الصحافة المعارضة الحرة، وأغلقوا تلك الصحف، والآن يحاولون إسكات وسائل التواصل الاجتماعي. سيعبر الشعب عن أفكاره بحرية وسيقف ضد الظلم ولن تستطيعوا منعه.