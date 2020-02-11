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قناة السويس: اتخذنا كافة التدابير الوقائية للسفن العابرة لمنع دخول كورونا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:36 م
قناة السويس: اتخذنا كافة التدابير الوقائية للسفن العابرة لمنع دخول كورونا النائب كمال عامر
كتبت : نورا فخرى

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عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة أفاق التنمية بقناة السويس فى حضور الفريق أسامة ربيع.

 

ومن جانبه قال النائب يحى كدوانى، عضو اللجنة أن رئيس الهيئة أكد اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة لمنع دخول فيروس كورونا والتعامل مه، مؤكدًا خلو الهيئة وكافة منشآتها من الفيروس واهتمام الهيئة بسلامة كافة العامليين لديها خاصة الذين يتعاملون بشكل مباشر مع السفن العابرة للقناة كالمرشدين وغيرهم من العاملين.

 

وأضاف كدوانى، أن رئيس الهيئة أشار إلى أن التدابير الوقائية امتدت للسفن العابرة من قناة السويس عبر التنسيق مع وزارة الصحة.

 

وتابع كدوانى، أن رئيس الهيئة أكد على جهود التطوير المستمر للارتقاء بالخدمات لاسيما مع وجود الطرق البديلة العالمية للملاحة، لافتًا إلى أن أسامة ربيع أشار إلى أنه تم تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن باستثناء السفن الخاصة بالغازات المُسالة لاسيما مع ارتفاع عدد السفن الجارى إنشائها.

 

ولفت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن رئيس الهيئة اشار الجهود التى تقوم بها الهيئة من أجل تطوير الشركات الخاسرة وعددها (6)، بالإضافة إلى دعم إدارة الكرامات لمواجهة حالات الإطماء والتطهير بشكل دائم.

 

من جانبه قال النائب محمد المصرى، أنه طالب رئيس هيئة قناة السويس بعدم زيادة تعريفة المياه لأهالى مدن القناة، لتبقى على وضعها القائم حيث أن هناك اتجاه لزيادتها إلى 6 جنيهات، بالإضافة إلى المطالبة بسرعة الانتهاء من مستشفى هيئة قناة السويس المزمع إنشائها بمحافظة السويس.

 


مجلس النواب

دفاع النواب

قناة السويس

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