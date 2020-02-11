قبل انطلاق "تكميلية الجيزة وملوى"... للناخب ..3 أمور تبطل صوتك تجنبها

كتبت هدى أبو بكر

وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من الأمور التى تبطل عملية التصويت ونصت المادة 47 منه على أنه يعتبر الصوت باطلا فى هذه الحالات:

1 - الصوت المعلق على شرط.

2 – التصويـت لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه.

3 - إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية اشارة أو علامة أخرى تدل على شخصية أو تخل بسرية التصويت بأيه صورة من الصور.

كما حدد القانون الخطوات المتعلقة بعملية التصويت والتى يكون إدلاء الناخب بصوته فى الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك ، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يسلم لأيهما البطاقة الانتخابية.

ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية او توقيع رئيسها أو خاتمه وبتاريخ الانتخاب ، بعد ذلك ينتحى الناخب خلف الساتر المخصص لذلك فى قاعة الانتخابات، ويثبت رأيه فى بطاقة الانتخاب ، ثم يضعها فى الصندوق الخاص لوضع البطاقات ، وفقا للإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولابد أن يغمس الناخب اصبعه فى الحبر الفسفورى ، كضمانة لعدم تكرار التصويت.

وإذا كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه فى البطاقة، فله أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته فى البطاقة ، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره فى كشف الناخبين.

ويوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمه إبهامه وذلك فى كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه.

ويعد توقيع الناخب والأمين فى هذا الكشف دليلا على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه فى الانتخاب.

ويكون إثبات شخصية الناخب ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى.

وتنطلق غدا الثلاثاء عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا للمصريين فى الداخل ، والتى تستمر على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء ، لاختيار نائبين للدائرتين بعد وفاة شاغليهما بالبرلمان.

وتبدأ عملية التصويت فى التاسعة صباحا وتنتهى فى التاسعة مساء أو مع اخر نائب موجود بالمجمع الانتخابى، ويتخلل العملية ساعة راحة كانت قد حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.