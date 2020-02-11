سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 07:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قبل انطلاق "تكميلية الجيزة وملوى"... للناخب ..3 أمور تبطل صوتك تجنبها

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 07:00 ص
قبل انطلاق "تكميلية الجيزة وملوى"... للناخب ..3 أمور تبطل صوتك تجنبها انتخابات - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من الأمور التى تبطل عملية التصويت ونصت المادة 47 منه على أنه يعتبر الصوت باطلا فى هذه الحالات:

1 - الصوت المعلق على شرط.

2 – التصويـت لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه.

3 - إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية اشارة أو علامة أخرى تدل على شخصية أو تخل بسرية التصويت بأيه صورة من الصور.

 

كما حدد القانون الخطوات المتعلقة بعملية التصويت والتى يكون إدلاء الناخب بصوته فى الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك ، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يسلم لأيهما البطاقة الانتخابية.

 

ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية او توقيع رئيسها أو خاتمه وبتاريخ الانتخاب ، بعد ذلك ينتحى الناخب خلف الساتر المخصص لذلك فى قاعة الانتخابات، ويثبت رأيه فى بطاقة الانتخاب ، ثم يضعها فى الصندوق الخاص لوضع البطاقات ، وفقا للإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

ولابد أن يغمس الناخب اصبعه فى الحبر الفسفورى ، كضمانة لعدم تكرار التصويت.

 

وإذا كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه فى البطاقة، فله أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته فى البطاقة ، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره فى كشف الناخبين.

 

ويوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمه إبهامه وذلك فى كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه.

 

ويعد توقيع الناخب والأمين فى هذا الكشف دليلا على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه فى الانتخاب.

 

ويكون إثبات شخصية الناخب ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى.

 

 وتنطلق غدا الثلاثاء عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا للمصريين فى الداخل ، والتى تستمر على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء ، لاختيار نائبين للدائرتين بعد وفاة شاغليهما بالبرلمان.

 

وتبدأ عملية التصويت فى التاسعة صباحا وتنتهى فى التاسعة مساء أو مع اخر نائب موجود بالمجمع الانتخابى، ويتخلل العملية ساعة راحة كانت قد حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.

 


الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابات التكميلية

انتخابات الجيزة وملوى

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

"فى 6 خطوات".. كيف يتم مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات؟

"فى 6 خطوات".. كيف يتم مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات؟

الصحة: توقيع الكشف المبكر عن التهاب الأعصاب على 360 ألف مريض حتى الآن

الصحة: توقيع الكشف المبكر عن التهاب الأعصاب على 360 ألف مريض حتى الآن

مقترح برلمانى بمد سن معاش الأطباء لـ63 عاما لحل أزمة العجز بالمستشفيات

مقترح برلمانى بمد سن معاش الأطباء لـ63 عاما لحل أزمة العجز بالمستشفيات

"العلاج المجانى" أبرز امتيازات الملتحقين بمعهد معاونى الأمن

"العلاج المجانى" أبرز امتيازات الملتحقين بمعهد معاونى الأمن

النقل تستعد لبدء أعمال تنفيذ أول ميناء جاف بـ6 أكتوبر على مساحة 100 فدان

النقل تستعد لبدء أعمال تنفيذ أول ميناء جاف بـ6 أكتوبر على مساحة 100 فدان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة