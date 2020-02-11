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فيلم "بين بحرين" في الصالون الثقافي الأول لوحدة مناهضة العنف بجامعة الزقازيق

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:43 م
فيلم "بين بحرين" في الصالون الثقافي الأول لوحدة مناهضة العنف بجامعة الزقازيق جانب تكريم الممثلين فى الفيلم
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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نظمت وحدة مناهضة العنف ،بجامعة الزقازيق الصالون الثقافي الأول والذي حاز علي العرض الحصري للفيلم السينمائي " بين بحرين " ،علي مستوي الجامعات المصرية، تحت رعاية  الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، بحضور نخبة من نجوم الفيلم وهم : الفنان: محمود فارس ، الفنانة: فاطمة عادل ، الفنانة: ثراء جبيل ، الفنانة: يارا جبران ،وأيضا شهد اليوم حضور العقيد  أحمد عبد المعبود عرفة  مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية ، والرائد  مها ماهر مناع  رئيس قسم التواصل المجتمعي بإدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن  الشرقية ، وصفاء حبيب ممثلة عن المجلس القومي للمرأة ، ومها راتب من هيئة الأمم المتحدة.

وأشاد الدكتور  عثمان شعلان بالصالون الثقافى الأول لوحدة مناهضة العنف، والذي فتح المجال للمناقشة والحوار وتبادل الخبرات ،لإيجاد الحول وتفعيل آليات دعم المرأة المصرية ومناهضة العنف ضدها، ومشاركة الوطن فى تنفيذ خطته للنهوض بالدولة المصرية وبالمرأة المصرية كى نحافظ عليها ،فهذا اليوم يأتي تنفيذا للإستراتيجية الوطنية، التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمكافحة العنف ضد المرأة ،فى إطار خطة التنمية الشاملة فى مصر 2030 .

وأكدت الدكتورة  مرفت عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون قطاع الدراسات العليا والبحوث، علي دور المرأة وكونها شريك أساسي في عميلة التنمية المستدامة ، فهى الأم التى كانت ولا تزال الحاضنة الأولي للأسرة المصرية ، فلا نقبل أن تمارس ضدها أي صورة من صور العنف، ولقد تمكنت المرأة من تحقيق انجازات عديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى في مجال احترام حقوقها وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وصرحت الدكتورة مني أبو هاشم مدير وحدة مناهضة العنف بالجامعة أن الوحدة تحمل رؤية وهي تحقيق بيئية آمنة خالية من كافة أشكال العنف داخل مجتمع أكاديمي وعلمي يتسم باحترام الآخر، وعدم التميز وتحقيق مبدأ التكافؤ والمساواة بين الجنسين ، إننا إذ حققنا تقدمًا فى مسيرة دعم وتمكين المرأة، فمازال أمامنا الكثير الذى نصبو إلى تحقيقه، حتى نصل إلى مجتمع تسوده العدالة والإنصاف، وبحيث يشترك فى بناء الوطن، جميع أبنائه، رجالًا ونساء، بنفس الهمة والإصرار.

وبنهاية الصالون الثقافي الأولي لوحدة مناهضة العنف بعد عرض فيلم " بين بحرين " الحائز علي ست جوائز والذي أشاد به الحضور وبمستواه الفني الراقي في معالجة قضية ختان الإناث كنموذج لممارسة العنف ضد المرأة ، قامت د. مرفت عسكر بتسليم درع جامعة الزقازيق لإدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية ، وممثلي هيئة الأمم المتحدة ، والمجلس القومي للمرأة ، ونجوم الفيلم السينمائي بين بحرين.

 


محافظه الشرقيه

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