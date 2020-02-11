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فيكتوريا أبريل فى زيارتها الثالثة لمصر: معجبة بالحضارة المصرية العريقة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:34 م
فيكتوريا أبريل فى زيارتها الثالثة لمصر: معجبة بالحضارة المصرية العريقة الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل
كتبت آمال رسلان

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زارت ظهر اليوم الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل معبد فيلة وذلك على هامش مشاركتها فى مهرجان أسوان لسينما المرأة حيث تم تكريمها أمس خلال حفل افتتاح المهرجان على مشوارها الفنى.

 

وعبرت فيكتوريا عن سعادتها لزيارة مصر للمرة الثالثة وعن إعجابها بالحضارة المصرية العريقة كما حرصت على التقاط الصور التذكارية اثناء جولتها داخل المعبد وكررت عبارة "مصر حبيبتي" باللغة العربية خلال جولتها السياحية حيث قالت إن مصر لها مكانة خاصة فى قلبها.

 

فيكتوريا أبريل، المولودة عام 1959 بمدريد، بدأت مشوارها الفنى فى 1975، كرمتها إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بدورته الرابعة، أمس، وسط حضور حشد كبير من نجوم الفن، وقدمت الحفل الإعلامية جاسمين طه، وأخرجه هشام عطوة.

 

وأعربت النجمة العالمية عن سعادتها بتكريمها فى دورة المهرجان الرابعة قائلة: «أشكر أهالى أسوان ومهرجانها على هذا التكريم الذى أفخر به خاصة، وأنه من مصر أحب الدول لقلبها».

 

وحصدت جائزة أكاديمية الأفلام الأوروبية عن فئة الإنجازات فى السينما العالمية عام 2002، جائزة جويا لأفضل ممثلة عام 1996، جائزة الدب الفضى لأفضل ممثلة عام 1995، وكان لها عدد من المساهمات فى العمل الإنتاجى الخاص بالأفلام فى فرنسا.

 

افتتح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فعاليات دورته الرابعة، بحضور حشد كبير من نجوم الفن فى تمام الثامنة مساء، وقام بتقديم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكى وأخرجه هشام عطوة، وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى أعقبه عرض برومو غنائى يعبر عن دور المرأة فى السينما ويستعرض صور أهم صور نجمات السينما المصرية والعربية، كما تم عرض برومو للأفلام المشاركة فى دورة هذا العام التى تستمر حتى السبت القادم 15 فبراير، وقامت الإعلامية جاسمين طه زكى بتقديم فعاليات حفل الافتتاح باللغتين العربية والإنجليزية.

 

الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل بمعبد فيلة (1)
الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل بمعبد فيلة (1)

 

الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل بمعبد فيلة (2)
الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل بمعبد فيلة (2)

 

 

الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل بمعبد فيلة (3)
الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل بمعبد فيلة (3)

 

 

الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل بمعبد فيلة (4)
الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل بمعبد فيلة (4)

 

 

الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل بمعبد فيلة (5)
الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل بمعبد فيلة (5)

 

 

الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل بمعبد فيلة (6)
الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل بمعبد فيلة (6)

 

 

الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل بمعبد فيلة (7)
الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل بمعبد فيلة (7)

 

 

الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل بمعبد فيلة (8)
الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل بمعبد فيلة (8)

 


 


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