فيديو وصور.. عائد من الصين يحكى تجربته فى الحجر الصحى: الغداء كباب وكفتة

القليوبية - إبراهيم سالم

قال الدكتور أحمد طنطاوى، أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة بنها، وأحد العائدين من مدينة ووهان الصينية، إن يوم المصريين العائدين من ووهان فى فندق المشير أحمد بدوى يبدأ بمرور الطاقم الطبى المكلف بالمتابعة والفحص لإجراء الفحص الطبى الشامل وقياس درجات الحرارة فى العاشرة من صباح كل يوم، ثم تناول وجبة الإفطار والتى يتم تسليمها يوميا فى اليوم السابق مع وجبة العشاء.

وأضاف "طنطاوى" لـ"اليوم السابع"، أن وجبة الإفطار يوميا تتضمن "جبن، وعسل أبيض، ومربى، وحلاوة، وجبن مثلثات، وشيبسى"، بالإضافة إلى الزبادى فى وجبة العشاء، ويزيد على ذلك العصائر والبكسوت والباتيه للأطفال، وفى الفترة من الحادية عشرة صباحا وحتى فترة الظهيرة ينجز مهام أعماله داخل غرفته باستخدام "اللاب توب" خاصته، ثم ينزل الجميع ساعتين من الواحدة وحتى الثالثة عصرا للتنزه بحديقة الفندق تحت أشعة الشمس المباشرة.

وتابع، أنه بعد ذلك تتم العودة كل إلى غرفته بالفندق، ثم يبدأون فى تناول وجبة الغداء، والتى تتنوع يوميا ما بين "دجاج وكفتة" أو "كباب وكفتة"، أو لحوم أو أسماك، وبعد الانتهاء يمر الفريق الطبى، حيث إنهم تم تقسيمهم لـ 3 مجموعات، يشرف على كل مجموعة فريق طبى، ويتم الفحص الشامل فى فترة المساء، ويظل كل فرد بغرفته برفقة أسرته وأطفاله.

يذكر أنه مرت 10 أيام على المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، منبع فيروس كورونا الذى تفشى بعدد من المدن الصينية، بل وانتشر عالميا، بين العديد من الدول التى أعلنت رصدها حالات مصابة رسميا، حيث تم إجراء الفحص الطبى الشامل وتعقيمهم كاملا بمطار العلمين، ثم نقلهم فى أتوبيسات إلى فندق الحجر الصحى والذى خصصته الدولة للإقامة بالمجان فى مطروح، وتم كل هذا فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعودة المصريين بالمدينة بالمجان على متن طائرة مخصصة لذلك.



وجبة-الغداء



وجبة-الإفطار-اليومية