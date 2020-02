فيديو مخيف.. العاصفة كيارا تطيح بطفل وسط الطريق فى بريطانيا

أظهر مقطع فيديو لحظات مخيفة تسببت بها العاصفة "كيارا" التي تضرب بريطانيا منذ أيام، وتسببت في عدم انتظام حركة الطيران، حيث أطاحت العاصفة بطفل كان يسير بصحبة عائلته قبل أن تلقي به الرياح القوية في وسط الطريق، ومحاولة أهل الطفل اللحاق به، وسط صراخ من المارة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية".

This is the moment a young child was blown down the street by #StormCiara in Blackpool.



Read the latest on the storm here 👉 https://t.co/cNN3Mku7UP pic.twitter.com/j6Rct2AwyX