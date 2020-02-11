فيديو مخيف.. العاصفة كيارا تطيح بطفل وسط الطريق فى بريطانيا

كتبت مريم بدر الدين

أظهر مقطع فيديو لحظات مخيفة تسببت بها العاصفة "كيارا" التي تضرب بريطانيا منذ أيام، وتسببت في عدم انتظام حركة الطيران، حيث أطاحت العاصفة بطفل كان يسير بصحبة عائلته قبل أن تلقي به الرياح القوية في وسط الطريق، ومحاولة أهل الطفل اللحاق به، وسط صراخ من المارة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية".

This is the moment a young child was blown down the street by #StormCiara in Blackpool.



Read the latest on the storm here 👉 https://t.co/cNN3Mku7UP pic.twitter.com/j6Rct2AwyX — Global Analytica (@AnalyticaGlobal) February 10, 2020

وأثارت العاصفة كيارا رياحاً تصل سرعتها إلى 129 كيلومترا فى الساعة، بالإضافة إلى أمطار غزيرة. وأدت "كيارا" إلى إصدار تحذيرات طقس إلى جانب إلغاء رحلات قطارات ورحلات جوية ورحلات عبارات، وعدد من الفعاليات الرياضية والثقافية.

واجتاحت العاصفة دولا فى غرب أوروبا، مثل بريطانيا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وأيرلندا، ومع عدم التحكم فى مسار العاصفة الأوروبية الراهنة، يتوقع أن تؤدى إلى خسائر غير متوقعة لاقتصاديات تلك البلدان.

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 137 ألفا من سكان المملكة المتحدة، لكن شركات توزيع الكهرباء قالت إنها أعادت التيار إلى نحو 99 ألفا من المتضررين، كما ألغيت عشرات الرحلات الجوية وأصدرت خطوط السكك الحديدية توصيات للركاب بتفادي السفر أثناء العاصفة.

وأصدرت السلطات فى بريطانيا أكثر من 200 تحذير من الفيضانات فى مختلف أنحاء البلاد التى شهدت أقصى سرعة للرياح فى أبيردارون بويلز وبلغت 149 كيلومترا فى الساعة، وصدر تحذير شديد من الفيضانات فى يوركشير بشمال إنجلترا .

وأدت العاصفة إلى تعطيل حركة النقل بشكل كبير فى أنحاء المنطقة، إذ أُلغيت فى هولندا نحو 240 رحلة جوية من وإلى مطار سخيبول فى أمستردام، وهو أحد أكثر مطارات أوروبا زحاما، مع هبوب العاصفة كيارا من المحيط الأطلسى مثيرة رياحا وصلت سرعتها إلى 120 كيلومترا فى الساعة.

وفى ألمانيا، حيث أطلق على العاصفة كيارا اسم سابينه، تم إلغاء نحو 180 رحلة جوية من وإلى مطار فرانكفورت، أى حوالى 15 بالمئة من إجمالى عدد الرحلات المقررة. وقالت لوفتهانزا، أكبر شركة طيران فى ألمانيا، إنها ستلغى الرحلات القصيرة والطويلة من مطار ميونيخ يوم الاثنين حتى الساعة 1200 بتوقيت جرينتش و1300 بتوقيت جرينتش بالترتيب.